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مدير هيئة مكة يقف ميدانيًا على تنفيذ حملة "الصلاة نور" في بحرة

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في الأسواق والميادين العامة

مدير هيئة مكة يقف ميدانيًا على تنفيذ حملة

قام مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، الشيخ فؤاد بن سعود العمري، بجولة تفقدية على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة بحرة.

جاء ذلك، للوقوف ميدانيًا على آلية تفعيل حملة (الصلاة نور) في الأسواق والميادين العامة بالمحافظة، توعويًا.

والتقى الشيخ "العمري"، محافظ بحرة رجا بن دخيل الله السلمي، وشكره على دعمه و تعاونه لتفعيل الحملة بجميع الوسائل المتاحة في المحافظة.

كما التقى المدير العام، بمنسوبي الهيئة، وحثهم على تطبيق التعليمات المنظمة لخطة الفرع الميدانية والتوعوية في كلمته التي ألقاها.

وأكد أهمية تفعيل الحملات التي أطلقتها الرئاسة لتوعية المجتمع ومنها (الصلاة نور)، والاستمرار في بذل المزيد وتسخير كل الإمكانات والوسائل لتوعية المجتمع بمكانة الصلاة في الإسلام ووجوبها وعظم شأنها، وأثرها على المسلم في حياته.

كما ألقى الشيخ "العمري"، محاضرة توعوية عن أهمية الصلاة، بعنوان: (الصلاة نور) في جامع الخير بالمحافظة.

وتأتي هذه البرامج بمتابعة من الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية