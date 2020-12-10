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دياب ردا على الادعاء بحقه في انفجار مرفأ بيروت: أنا مرتاح الضمير

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دياب ردا على الادعاء بحقه في انفجار مرفأ بيروت: أنا مرتاح الضمير دياب ردا على الادعاء بحقه في انفجار مرفأ بيروت: أنا مرتاح الضمير

مصراوي Masrawy

06:33 م الخميس 10 ديسمبر 2020

بيروت- (د ب أ):

رد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب في بيان على ادعاء المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت، القاضي فادي صوان، بحقه بجرم الإهمال والتقصير، اليوم الخميس، قائلاً إنه مرتاح الضمير، وقد قال ما عنده في هذا الملف.

وقال دياب في بيان "إن رئيس مرتاح الضمير وواثق من نظافة كفه وتعامله المسؤول والشفاف مع ملف انفجار مرفأ بيروت. ويستغرب هذا الاستهداف الذي يتجاوز الشخص إلى الموقع".

وأضاف "حسان دياب لن يسمح باستهداف موقع رئاسة الحكومة من أي جهة كانت".

من جهة ثانية، أعلن بيان صادر عن المكتب الاعلامي للرئيس دياب أن المحقق العدلي القاضي فادي صوان تبلغ " جواب رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب على طلب الاستماع إلى إفادته، مؤكدا أنه رجل مؤسسات ويحترم القانون ويلتزم الدستور الذي خرقه صوان وتجاوز مجلس النواب، وأن الرئيس دياب قال ما عنده في هذا الملف ونقطة على السطر".

وكان المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان قد ادعى اليوم الخميس على حسان دياب وعلى وزير المال علي حسن خليل ووزيري الأشغال العامة السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوسي بجرم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وايذاء مئات الأشخاص.

وحدد القاضي صوان "أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل، مواعيد لاستجوابهم كمدعى عليهم".

يذكر أن انفجارا هز مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضي وأسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة وقتل حوالي 200 شخص وجرح أكثر من 6 آلاف، وترك 300 ألف شخص بلا مأوى .

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