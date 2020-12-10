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أنظمة الطوارئ التلقائية تغلق مفاعلا نوويا في فنلندا

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أنظمة الطوارئ التلقائية تغلق مفاعلا نوويا في فنلندا أنظمة الطوارئ التلقائية تغلق مفاعلا نوويا في فنلندا

مصراوي Masrawy

06:25 م الخميس 10 ديسمبر 2020

هلسنكي- (د ب أ):

ذكرت هيئة الإشعاع والسلامة النووية الفنلندية اليوم الخميس أن أنظمة الطواري التلقائية أغلقت مفاعلا نوويا ولكن دون حدوث أي تسرب إشعاعي.

وقالت شركة "تي في أو" المشغلة لمحطة الطاقة النووية إنها تحقق في الحادث.

وقالت هيئة الإشعاع والسلامة النووية إنها تراجع أيضا الواقعة التي حدثت في مفاعل "أولكيلوتو 2" الكائن بغرب فنلندا.

وجرى تسجيل المستويات الإشعاعية المرتفعة داخل المحطة ولكن هيئة الإشعاع والسلامة النووية والشركة المشغلة قالتا إن الواقعة لم تسفر عن تسرب إشعاعي في المنطقة المحيطة.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرها فيينا إن الهيئة الفنلندية أخطرتها بالواقعة.

ولدى فنلندا أربعة مفاعلات –من بينها اثنان في أولكيلوتو- التي تقدم نحو ثلث الكهرباء في البلاد.

وجاري تشييد مفاعل خامس في أولكيلوتو ولكن المشروع شهد تأجيلا لعدة مرات.

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