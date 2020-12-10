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مصراوي Masrawy

واشنطن- (د ب أ):

ذكر رودي جولياني المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه تلقى علاجا من فيروس كورونا سمح له بمغادرة المستشفى خلال أربعة أيام فقط.

وقال في تغريدة: "العلاج الذي تلقيته من جانب الممرضين والطاقم في مستشفى جورج تاون ميد ستار كان رائعا. لقد دخلت المستشفى بأعراض خطيرة وخرجت أفضل من ذي قبل".

وكان جولياني قد قال في حوار إذاعي إنه تلقى علاجا تجريبيا بالأجسام المضادة وعقار "ريمديسيفير"، وهو نفس مزيج العلاج الذي تلقاه ترامب خلال إصابته بكوفيد-19 في تشرين أول/أكتوبر.

وأعلن ترامب يوم الأحد إصابة جولياني بكوفيد-19.