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جولياني محامي يغادر المستشفى بعد تعافيه من كوفيد-19

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جولياني محامي ترامب يغادر المستشفى بعد تعافيه من كوفيد-19 جولياني محامي يغادر المستشفى بعد تعافيه من كوفيد-19

مصراوي Masrawy

06:22 م الخميس 10 ديسمبر 2020

واشنطن- (د ب أ):

ذكر رودي جولياني المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد اليوم الخميس إنه تلقى علاجا من سمح له بمغادرة المستشفى خلال أربعة أيام فقط.

وقال في تغريدة: "العلاج الذي تلقيته من جانب الممرضين والطاقم في مستشفى جورج تاون ميد ستار كان رائعا. لقد دخلت المستشفى بأعراض خطيرة وخرجت أفضل من ذي قبل".

وكان جولياني قد قال في حوار إذاعي إنه تلقى علاجا تجريبيا بالأجسام المضادة وعقار "ريمديسيفير"، وهو نفس مزيج العلاج الذي تلقاه ترامب خلال إصابته بكوفيد-19 في تشرين أول/أكتوبر.

وأعلن ترامب يوم الأحد إصابة جولياني بكوفيد-19.

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