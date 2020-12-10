أخبار عاجلة

"الدوسري" يحقق كأس النادي لفئة "الشقح" -
ألمانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بالترخيص للقاح "فايزر بايونتيك" العام الميلادي الجديد -
"هدف": 8 آلاف موظفة سعودية سَجّلن في "وصول" -
"الصحة": تسجيل (142) حالة مؤكدة وتعافي (201) خلال الـ 24 ساعة الماضية -
الكويت: 261 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
محافظ القويعية يرعى حفل جائزة "بن جبرين" للتفوق العلمي -
"إغاثي الملك سلمان" يواصل مشروع "مهارتي بيدي – 2" للأيتام بمأرب -
تأجيل محاكمة سناء سيف في قضية "نشر أخبار كاذبة" لجلسة ١٢ يناير -
إسرائيل وأمريكا تكملان أول تجربة متعددة المستويات لنظام دفاع جوي -
الهيئة الأوروبية للأدوية تعلن قراراها بشأن لقاح كورونا في 21 ديسمبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء اليوناني: مصداقية الاتحاد الأوروبي معرضة للخطر بسبب التوترات مع تركيا

Print
رئيس الوزراء اليوناني: مصداقية الاتحاد الأوروبي معرضة للخطر بسبب التوترات مع تركيا رئيس الوزراء اليوناني: مصداقية الاتحاد الأوروبي معرضة للخطر بسبب التوترات مع تركيا

مصراوي Masrawy

06:14 م الخميس 10 ديسمبر 2020

أثينا- (أ ش أ):

اعتبر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الخميس أن مصداقية الاتحاد الأوروبي معرضة للخطر، في حال لم يتخذ موقفا واضحا تجاه تركيا يتناسق مع القرارات المتفق عليها من قبل رؤساء الدول الأوروبية أكتوبر الماضي، نظرًا لأنشطتها الاستفزازية في منطقة شرق المتوسط.

وأضاف ميتسوتاكيس - في تصريحات أوردتها صحيفة (كاثميريني) اليونانية - أن الخطر بات واضحًا للغاية، لافتًا إلى أنه في اجتماع المجلس الأوروبي الذي عُقد أكتوبر الماضي، أقر جميع رؤساء الدول والحكومات الأوروبية بأنه ستكون هناك عواقب وخيمة في حال واصلت تركيا نهجها غير المقبول في منطقة شرق المتوسط.

وأشار إلى أن زعماء الدول الأوروبية اتفقوا على أن سيكون موعد اتخاذ القرار في الاجتماع المقبل لمجلس أوروبا.

وكانت التوترات اندلعت في شرق المتوسط في أغسطس الماضي عندما أرسلت تركيا سفينة مسح للتنقيب عن الطاقة في مياه خاضعة لسيادة اليونان.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

عبدالعال: الاقتصاد المصري استطاع الصمود في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد

عبدالعال: الاقتصاد المصري استطاع الصمود في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد

الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

مصرع طالبة وإصابة أخرى صدمهما قطار في بني سويف

مصرع طالبة وإصابة أخرى صدمهما قطار في بني سويف

شبكة عيون الإخبارية