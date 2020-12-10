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صور.. محافظ قنا يكرم القائمين على تطوير "جدارية المعنّا الفرعونية"

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صور.. محافظ قنا يكرم القائمين على تطوير "جدارية المعنّا الفرعونية" صور.. محافظ قنا يكرم القائمين على تطوير "جدارية المعنّا الفرعونية"

مصراوي Masrawy

06:19 م الخميس 10 ديسمبر 2020

قنا – عبد الرحمن القرشي:

كرم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أشرف أنور رئيس مدينة قنا، وعدد من عمال مجلس المدينة ومجموعة شباب اتحاد قنا تقديرًا لجهودهم في تنفيذ تجميل جدارية المعنا الفرعونية بمدينة قنا وذلك أثناء المجلس التنفيذي للمحافظة الذي عقد بقاعة المؤتمرات بكورنيش النيل.

وأوضح أن التكريم يأتي في إطار حرص محافظة قنا، على تشجيع كافة فئات المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني، على مشاركة الجهات التنفيذية في تطوير وتجميل كافة الشوارع والميادين بمختلف المدن وتنفيذًا لمبادرة "قنا تتجمل".

يذكر أن الجدارية يبلغ طولها 106 أمتار بارتفاع 6 أمتار، وضمت العديد من الرسومات والأشكال الفرعونية التي تعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة بالإضافة إلى تنفيذ ممشى بطول الجدارية وبعرض 10 أمتار و5 استراحات للزوار.

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