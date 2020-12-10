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صور.. تركيب وحدة "التشخيص والعلاج عن بعد" في مستشفى أسوان الجامعي

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صور.. تركيب وحدة "التشخيص والعلاج عن بعد" في مستشفى أسوان الجامعي صور.. تركيب وحدة "التشخيص والعلاج عن بعد" في مستشفى أسوان الجامعي

مصراوي Masrawy

06:12 م الخميس 10 ديسمبر 2020

أسوان – إيهاب عمران:

قال الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، نعمل خلال الفترة الحالية على تطوير المستشفيات الجامعية، وإعادة هيكلتها وربطها بالتكنولوجيا الحديثة، ورفع كافة الكوادر والخبرات الطبية لخدمة مرضى أهالي أسوان ومرضى محافظات جنوب الصعيد.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة بصحة المواطن، والدعم الكامل الذي تقدمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمستشفيات الجامعية.

وأضاف الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب، أنه في إطار التطور الذي تشهده المستشفيات الجامعية بأسوان، جرى اليوم الخميس تركيب وتشغيل وحدة التشخيص والعلاج الطبي عن بعد، لخدمة مرضي جميع أقسام المستشفى الجامعي بأسوان.

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