صور.. محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة حالات الإشغال في "ترعة الإسماعيلية"

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الخميس، جولة تفقدية بمدينة الخانكة، لمتابعة إزالة حالات الإشغال على طريق ترعة الإسماعيلية، ومتابعة المخالفات التي يجري رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية، تمهيدًا لإدراجها في حملة إزالة.

بدأ المحافظ الجولة بشن حملة على الباعة الجائلين على طريق ترعة الإسماعلية بنطاق مدينة الخانكة، إذ جرى إزالة الباعة الجائلين والإشغال الموجود على الطريق، والتي كانت تعرقل الحركة المرورية.

جرى مصادرة جميع المخالفات وتحرير محاضر بها، والتعهد بعدم العودة مرة أخرى.

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد قرية سرياقوس بعزبة عويس، وجرى رصد العديد من مخالفات البناء، والتنسيق لحملة لإزالة تلك المخالفات.