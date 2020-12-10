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الانضباط تغرم لاعب النصر "حمدالله" والاتفاق.. بمبلغ 30 ألف ريال

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الانضباط تغرم لاعب النصر "حمدالله" والاتفاق.. بمبلغ 30 ألف ريال الانضباط تغرم لاعب النصر "حمدالله" والاتفاق.. بمبلغ 30 ألف ريال

الانضباط تغرم لاعب النصر

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم، قرارين بحق فريق الاتفاق ولاعب النصر عبد الرزاق حمدالله.

وقررت اللجنة إلزام فريق الاتفاق بدفع غرامة مالية قدرها (10.000) عشرة آلاف ريال، ‬بعد قيامه في نهاية مباراة فريقه أمام النصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإلحاق الضرر بغرف تبديل الملابس، في قرار غير قابل للاستئناف.

كما غرّمت اللجنة لاعب فريق النصر عبد الرزاق حمدالله غرامة مالية قدرها (20.000) عشرون ألف ريال، بعد غيابه عن المقابلة الإعلامية في منطقة "الفلاش إنترفيو" بعد نهاية مباراة فريقه مع الاتفاق، في قرار غير قابل للاستئناف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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