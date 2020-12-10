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مهرجان الصقور يواصل الأشواط النهائية لمسابقة الملواح غدًا الجمعة

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مهرجان الصقور يواصل الأشواط النهائية لمسابقة الملواح غدًا الجمعة مهرجان الصقور يواصل الأشواط النهائية لمسابقة الملواح غدًا الجمعة
وإقامة صقار المستقبل لأول مرة

مهرجان الصقور يواصل الأشواط النهائية لمسابقة الملواح غدًا الجمعة

يواصل مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثالثة، غدًا الجمعة، الأشواط النهائية لمسابقة الملواح (الدعو) 400 متر، لليوم الثاني على التوالي، عبر سبعة أشواط للمحترفين والملاك، من بينها شوط واحد للملاك الدوليين.

كما يقام غدًا شوط صقار المستقبل، الذي أعلن عنه نادي الصقور السعودي، منظم المهرجان، وهو يقام لأول مرة.

وتتنوع الصقور المشاركة بين الحر والقرموشة جير، فرخ وقرناس، للمحترفين والملاك السعوديين، أما شوط الدوليين فيقام بين الملاك فقط، ويشمل صقور "الجير، بيور، شاهين، تبع، قرموشة".

أما شوط "صقار المستقبل"، فهو للصقارين الصغار، ومن شروطه ألا يزيد عمر المشارك على 15 عاماً، وسوف يقام الشوط لفئة القرناس، شرط أن لا يكون قرناس بيور.

كما يمكن المشاركة بصقر سبق له أن شارك في منافسات الملواح في النسخة الحالية، بشرط ألا يكون من المتأهلين إلى المراحل النهائية، أي أنه لم يحقق أحد المراكز العشرة الأولى.

يذكر أن الأشواط النهائية التي يشهدها مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور غدًا، هي الأشواط قبل الأخيرة، حيث ينهي المهرجان فعالياته بعد غد السبت 12 ديسمبر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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