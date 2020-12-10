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كيف احتفت الداخلية باليوم العالمى لحقوق الإنسان؟

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كيف احتفت الداخلية باليوم العالمى لحقوق الإنسان؟ كيف احتفت الداخلية باليوم العالمى لحقوق الإنسان؟

مصراوي Masrawy

06:08 م الخميس 10 ديسمبر 2020

كتب - محمد شعبان:

تزامناً مع اليوم العالمى لحقوق الإنسان نظمت وزارة الداخلية العديد من الفعاليات التى تؤكد حرصها على مراعاة حقوق الإنسان.

البداية بإيفاد قوافل إنسانية لتوزيع عدد من المساعدات العينية (بطاطين) على المواطنين قاطنى المناطق الأولى بالرعاية.

وزيارة وفود من ضباط وضابطات الشرطة لدور رعاية المسنات بمختلف مديريات الأمن، وتقديم بعض الهدايا الرمزية لهم وقضاء يوم ترفيهى معهم لإدخال البهجة والسرور فى نفوسهم.

وشملت الفعاليات استقبال عدد من الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة من مختلف المراحل العمرية بمقر أندية الشرطة بمديريات الأمن، وإقامة احتفالية لهم تضمنت عروضاً وفقرات فنية مختلفة، وتم توزيع بعض الهدايا الرمزية عليهم.

كما تم تفعيل الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بالإضافة إلى الاستجابة الفورية لالتماسات المواطنين لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى بمحال إقامتهم.

واستمرار تقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون بتوجيه قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبى عليهم وصرف الأدوية اللازمة لهم علاوة على منح نزلاء السجون زيارات استثنائية بمختلف المناسبات لإتاحة الفرصة للقاء ذويهم مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لحماية نزلاء السجون والعاملين بها.

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مصراوي Masrawy

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