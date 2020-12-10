أخبار عاجلة

"الدوسري" يحقق كأس النادي لفئة "الشقح" -
ألمانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بالترخيص للقاح "فايزر بايونتيك" العام الميلادي الجديد -
"هدف": 8 آلاف موظفة سعودية سَجّلن في "وصول" -
"الصحة": تسجيل (142) حالة مؤكدة وتعافي (201) خلال الـ 24 ساعة الماضية -
الكويت: 261 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
محافظ القويعية يرعى حفل جائزة "بن جبرين" للتفوق العلمي -
"إغاثي الملك سلمان" يواصل مشروع "مهارتي بيدي – 2" للأيتام بمأرب -
تأجيل محاكمة سناء سيف في قضية "نشر أخبار كاذبة" لجلسة ١٢ يناير -
إسرائيل وأمريكا تكملان أول تجربة متعددة المستويات لنظام دفاع جوي -
الهيئة الأوروبية للأدوية تعلن قراراها بشأن لقاح كورونا في 21 ديسمبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

البلديات تغلق 16 محلًّا مخالفًا بـ"شوقية مكة"

Print
البلديات تغلق 16 محلًّا مخالفًا بـ"شوقية مكة" البلديات تغلق 16 محلًّا مخالفًا بـ"شوقية مكة"
وإتلاف 98 كيلوجرامًا من المواد الغذائية التالفة

البلديات تغلق 16 محلًّا مخالفًا بـ

نفَّذت وكالة البلديات، ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، جولات رقابية على عدد من المنشآت التي لها علاقة بالصحة العامة، ضمن نطاق البلدية بمكة المكرمة.

وقال رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس أكرم بن علي الحربي: إنه تم الوقوف من المختصين بالرقابة الصحية في البلدية على 133 محلًّا، للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية وسلامة تجهيز المنشآت.

وأشار إلى إغلاق 16 محلًّا لمخالفات تستوجب الإغلاق، وتحرير المخالفات البلدية على 42 محلًّا وتصحيح أوضاعها، وإتلاف 98 كيلوجرامًا من المواد الغذائية التالفة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ولفت المهندس أكرم الحربي إلى رصد ملاحظات تدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة الشروط الصحية في المباني وتجهيزاتها، وعدم وجود لوحات تبين نوعية اللحوم المستخدمة، وتكدس المواد الغذائية على الأرضيات وعدم تخزينها بالطرق الصحية المتّبعة، ووجود خلط لبعض المواد داخل الثلاجات، إضافةً إلى الكشف عن مواد غذائية مجهولة المصدر.

وأكَّد "الحربي" استمرار الجولات الرقابية على جميع الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، والتأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة للبيع؛ حفاظًا على صحة المستهلكين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الدوسري" يحقق كأس النادي لفئة "الشقح"

"الدوسري" يحقق كأس النادي لفئة "الشقح"

ألمانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بالترخيص للقاح "فايزر بايونتيك" العام الميلادي الجديد

ألمانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بالترخيص للقاح "فايزر بايونتيك" العام الميلادي الجديد

"هدف": 8 آلاف موظفة سعودية سَجّلن في "وصول"

"هدف": 8 آلاف موظفة سعودية سَجّلن في "وصول"

"الصحة": تسجيل (142) حالة مؤكدة وتعافي (201) خلال الـ 24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل (142) حالة مؤكدة وتعافي (201) خلال الـ 24 ساعة الماضية

شبكة عيون الإخبارية