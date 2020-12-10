أخبار عاجلة

"الدوسري" يحقق كأس النادي لفئة "الشقح" -
ألمانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بالترخيص للقاح "فايزر بايونتيك" العام الميلادي الجديد -
"هدف": 8 آلاف موظفة سعودية سَجّلن في "وصول" -
"الصحة": تسجيل (142) حالة مؤكدة وتعافي (201) خلال الـ 24 ساعة الماضية -
الكويت: 261 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
محافظ القويعية يرعى حفل جائزة "بن جبرين" للتفوق العلمي -
"إغاثي الملك سلمان" يواصل مشروع "مهارتي بيدي – 2" للأيتام بمأرب -
تأجيل محاكمة سناء سيف في قضية "نشر أخبار كاذبة" لجلسة ١٢ يناير -
إسرائيل وأمريكا تكملان أول تجربة متعددة المستويات لنظام دفاع جوي -
الهيئة الأوروبية للأدوية تعلن قراراها بشأن لقاح كورونا في 21 ديسمبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

اليوم الثاني بمكة.. "وزير الصحة" يقف على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

Print
اليوم الثاني بمكة.. "وزير الصحة" يقف على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن اليوم الثاني بمكة.. "وزير الصحة" يقف على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن
تفقد تجهيزات واستعدادات مستشفى أجياد للطوارئ

اليوم الثاني بمكة..

تفقّد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم مستشفى أجياد للطوارئ بمكة المكرمة للوقوف على التجهيزات والاستعدادات لخدمة ضيوف الرحمن.

واطلع "الربيعة" خلال الزيارة، على أقسام المستشفى المختلفة من العناية المركزة ومنطقة الفرز البصري ومنطقة الفرز التنفسي، حيث اطمأن على سير العمل فيها؛ عقب ذلك توجه بكلمة شكر وتقدير لمنسوبي المستشفى، منوهًا خلالها بالجهود الكبيرة والمتميزة من الزملاء والزميلات على الخدمة الرائعة المقدمة بمستشفى أجياد للطوارئ.

‏وتهدف الزيارة إلى اطلاع الوزير عن كثب على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ‏والمقيمين وزوار المسجد الحرام، والحرص على تقديم أفضل الخدمات الصحية لترقى إلى مستوى تطلعات ولاة الأمر، حيث زار أمس مستشفى الملك فيصل والمدينة الطبية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الدوسري" يحقق كأس النادي لفئة "الشقح"

"الدوسري" يحقق كأس النادي لفئة "الشقح"

ألمانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بالترخيص للقاح "فايزر بايونتيك" العام الميلادي الجديد

ألمانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بالترخيص للقاح "فايزر بايونتيك" العام الميلادي الجديد

"هدف": 8 آلاف موظفة سعودية سَجّلن في "وصول"

"هدف": 8 آلاف موظفة سعودية سَجّلن في "وصول"

"الصحة": تسجيل (142) حالة مؤكدة وتعافي (201) خلال الـ 24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل (142) حالة مؤكدة وتعافي (201) خلال الـ 24 ساعة الماضية

شبكة عيون الإخبارية