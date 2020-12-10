اليوم الثاني بمكة.. "وزير الصحة" يقف على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

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تفقد تجهيزات واستعدادات مستشفى أجياد للطوارئ

تفقّد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم مستشفى أجياد للطوارئ بمكة المكرمة للوقوف على التجهيزات والاستعدادات لخدمة ضيوف الرحمن.

واطلع "الربيعة" خلال الزيارة، على أقسام المستشفى المختلفة من العناية المركزة ومنطقة الفرز البصري ومنطقة الفرز التنفسي، حيث اطمأن على سير العمل فيها؛ عقب ذلك توجه بكلمة شكر وتقدير لمنسوبي المستشفى، منوهًا خلالها بالجهود الكبيرة والمتميزة من الزملاء والزميلات على الخدمة الرائعة المقدمة بمستشفى أجياد للطوارئ.

‏وتهدف الزيارة إلى اطلاع الوزير عن كثب على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ‏والمقيمين وزوار المسجد الحرام، والحرص على تقديم أفضل الخدمات الصحية لترقى إلى مستوى تطلعات ولاة الأمر، حيث زار أمس مستشفى الملك فيصل والمدينة الطبية.