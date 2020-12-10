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وكالة مكافحة المنشطات البريطانية تحذر الرياضيين من لقاح كورونا

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وكالة مكافحة المنشطات البريطانية تحذر الرياضيين من لقاح كورونا وكالة مكافحة المنشطات البريطانية تحذر الرياضيين من لقاح كورونا

مصراوي Masrawy

05:47 م الخميس 10 ديسمبر 2020

برلين- (د ب أ):

قال مسؤول بارز في وكالة مكافحة المنشطات بالمملكة المتحدة، إنه لم يتم التأكد حتى الآن من قدرة الرياضيين على تلقي لقاحات المستجد، دون انتهاك قوانين الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا).

وأضاف نيك ووجيك رئيس إدارة الطب والعلوم بوكالة مكافحة المنشطات في المملكة المتحدة، اليوم الخميس، أن (وادا) تعمل على البحث حول إذا ما كانت مكونات اللقاح محظورة بالنسبة للرياضيين، وما إذا كانت التقنيات المستخدمة في الفحص ستشكل أي مضاعفات للكشف عن المنشطات.

لكن ووجيك أضاف أنه بينما من المبكر جدا إصدار بيان نهائي بشأن لقاح ما، فقد أكدت (وادا) أنه من غير المرجح أن تنتهك تسلسل الحمض النووي المستخدم في مثل هذه اللقاحات لوائح مكافحة المنشطات.

وتابع: " وبالمثل ، فان من المتوقع أن يكون ضئيلا الخطر بأن المواد التي توضع إلى جانب المادة الفعالة في تلك اللقاحات، سوف تكون بمثابة قضايا للرياضة النزيهة ولوائح مكافحة المنشطات "

وبدأت حملات التطعيم ضد فيروس كورونا في المملكة المتحدة اول امس الثلاثاء فيما من المنتظر أن تبدأ بلاد أخرى قريبا برامجها الخاصة بالتطعيم.

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مصراوي Masrawy

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