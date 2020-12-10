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الرئيس الفلسطيني يؤكد الاستعداد للعودة للمفاوضات مع إسرائيل

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الرئيس الفلسطيني يؤكد الاستعداد للعودة للمفاوضات مع إسرائيل الرئيس الفلسطيني يؤكد الاستعداد للعودة للمفاوضات مع إسرائيل

مصراوي Masrawy

05:45 م الخميس 10 ديسمبر 2020

رام الله -(د ب أ):

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الخميس، على الاستعداد للعودة إلى مفاوضات السلام مع إسرائيل.

وشدد عباس لدى لقائه وزيرة الخارجية الإسباني ارانتشا جونزاليس في رام الله، على ضرورة أن تكون المفاوضات على أساس قرارات الشرعية الدولية برعاية اللجنة الرباعية الدولية.

وتسلم عباس بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، رسالة من رئيس الوزراء الإسباني أكد فيها على العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين وحرص بلاده على تعزيزها، والاستمرار في تقديم الدعم للعملية السياسية القائمة على مبدأ حل الدولتين.

وأشاد عباس بمواقف إسبانيا "المنسجمة مع القانون الدولي وقرارات الاتحاد الأوروبي في دعم تحقيق السلام القائم على قرارات الشرعية الدولية".

من جهتها، أكدت وزيرة الخارجية الإسبانية، موقف بلادها الداعم لتحقيق السلام على مبدأ حل الدولتين والقانون الدولي، مشيرة إلى أن إسبانيا ستواصل دعم الشعب الفلسطيني لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.

من جهة أخرى دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، فنلندا إلى "كسر الأمر الواقع من خلال الاعتراف بدولة فلسطين من منطلق إيمانها بقيم العدالة والقانون الدولي، والحفاظ على حل الدولتين من التلاشي".

وأشار اشتية لدى لقائه ممثلة فنلندا لدى السلطة الفلسطينية بايفي بيلتوكوكسي في رام الله، إلى تواصل "انتهاكات إسرائيل والتوسع الاستيطاني"، مبرزا الجهود المبذولة لعقد مؤتمر سلام دولي، لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق الشرعية الدولية.

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