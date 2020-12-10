أخبار عاجلة

"الدوسري" يحقق كأس النادي لفئة "الشقح" -
ألمانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بالترخيص للقاح "فايزر بايونتيك" العام الميلادي الجديد -
"هدف": 8 آلاف موظفة سعودية سَجّلن في "وصول" -
"الصحة": تسجيل (142) حالة مؤكدة وتعافي (201) خلال الـ 24 ساعة الماضية -
الكويت: 261 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
محافظ القويعية يرعى حفل جائزة "بن جبرين" للتفوق العلمي -
"إغاثي الملك سلمان" يواصل مشروع "مهارتي بيدي – 2" للأيتام بمأرب -
تأجيل محاكمة سناء سيف في قضية "نشر أخبار كاذبة" لجلسة ١٢ يناير -
إسرائيل وأمريكا تكملان أول تجربة متعددة المستويات لنظام دفاع جوي -
الهيئة الأوروبية للأدوية تعلن قراراها بشأن لقاح كورونا في 21 ديسمبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

: تعميم اللقاح ضد كورونا على جميع المناطق قبل نهاية الأسبوع

Print
روسيا: تعميم اللقاح ضد كورونا على جميع المناطق قبل نهاية الأسبوع : تعميم اللقاح ضد كورونا على جميع المناطق قبل نهاية الأسبوع

مصراوي Masrawy

05:43 م الخميس 10 ديسمبر 2020

موسكو- (أ ش أ):

أعلنت جميع مناطق استعدادها للبدء في حملات التلقيح ضد ، التي ستنطلق في كافة المناطق بحلول نهاية الأسبوع الحالي.

وقالت نائب رئيس الروسية تاتيانا غوليكوفا - وفقًا لقناة (روسيا اليوم) اليوم الخميس عقب اجتماع مع اللجنة الخاصة بشئون الصحة - : "إن جميع المناطق أعلنت استعدادها للتلقيح، وبحلول نهاية الأسبوع الجاري سيتم إطلاقه في جميع المناطق"، موضحة أن حملات التطعيم ضد فيروس كورونا يجب أن لا تتوقف في مناطق روسيا في عطلة رأس السنة.

وأضافت: "أنه نظرًا لأن عملية التطعيم تتكون من مرحلتين، يجب على المناطق أن تولي اهتمامًا خاصًا لتخطيط التطعيم، حتى لا يتم تعليقه خلال عطلة يناير".

وكان رئيس معهد "جاماليا" الروسي لبحوث الميكروبيولوجيا ألكسندر جينسبرج - في وقت سابق اليوم - إن أكثر من 150 ألفًا من سكان روسيا تم تطعيمهم بلقاح (سبوتنيك V) ضد فيروس كورونا حتى الآن.

وأعلنت السلطات الصحية في روسيا، الأسبوع الماضي، البدء في حملة تطعيم تستهدف الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى، ثم تشمل باقي سكان روسيا.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

روسيا: انطلاق التطعيم ضد "كورونا" في أرجاء البلاد

روسيا: انطلاق التطعيم ضد "كورونا" في أرجاء البلاد

عبدالعال: الاقتصاد المصري استطاع الصمود في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد

عبدالعال: الاقتصاد المصري استطاع الصمود في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد

الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

شبكة عيون الإخبارية