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القريات.. آلية لمتابعة السلوكيات المخالفة للإجراءات الوقائية بسناب شات

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القريات.. آلية لمتابعة السلوكيات المخالفة للإجراءات الوقائية بسناب شات القريات.. آلية لمتابعة السلوكيات المخالفة للإجراءات الوقائية بسناب شات
صحة المحافظة: سيتم تحديد نوع ومكان المخالفة ورفعها مباشرةً

القريات.. آلية لمتابعة السلوكيات المخالفة للإجراءات الوقائية بسناب شات

أعلنت "صحة القريات" ممثلةً في قسم العلاقات عن آلية متابعة حول السلوكيات المخالفة للإجراءات الوقائية في تطبيق سناب شات لتكون المراقبة والمتابعة يومية عن كل ما ينشر في خرائط تطبيق "سناب شات" من مخالفة للإجراءات الاحترازية والتجمعات وكذلك حسابات المؤثرين والمشاهير بالمحافظة وقراها مع التوثيق من خلال التقاط صورة الشاشة لأي شخص لا يلتزم بتغطية "الفم والأنف" وبتطبيق التباعد الاجتماعي والجسدي والبعد عن التزاحم.

وأوضحت أنه سيتم تحديد نوع ومكان المخالفة، ثم رفع المخالفات مباشرةً مع موقع ومكان المخالفة، مؤكدةً أن المتابعة لهذه المخالفات ستكون في المولات والأماكن العامة والحدائق والمساجد والمستشفيات والمناسبات لفرزها وإرسالها إلى قسم الصحة العامة وإرسالها إلى قسم الأمن والسلامة ليتم متابعة تصعيدها إلى مقام الإمارة.

وذكرت "صحة القريات" في بيان نشرته اليوم أن هذه التعليمات جاءت بناءً على توجيهات من وزارة الصحة لدعم الجهود المتواصلة في رصد جميع السلوكيات المخالفة للإجراءات الوقائية في المجتمع وبخاصة تلك التي يتم نشرها عبر تطبيق سناب شات للحد من انتشار فايروس كورونا.

وأهابت "الصحة" الجميع باستشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بإجراءات الوقاية تحقيقًا للمصلحة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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