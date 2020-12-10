لجنة الأفلاج تكرّم مواطنًا تطوع 25 عامًا في غسيل الموتى

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بمناسبة اليوم العالمي للتطوع

تصوير: أنس عيسى: كرّمت لجنة تنمية الأفلاج مواطنًا تطوع 25 عامًا، بعد تقاعده، في غسيل الموتى، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتطوع وتقديرًا لجهوده في العمل التطوعي.

وقام نائب رئيس لجنة تنمية الأفلاج سعد آل زعير، وعدد من منسوبي اللجنة، باستقبال العم ربيع بخيت آل ربيع بمقر اللجنة، والاحتفاء به وتقديم هدية تذكارية له، مشيدين بالعمل التطوعي الذي يقوم به على مدار أكثر من عقدين من الزمن.

وعلى هامش التكريم تحدث "آل ربيع" البالغ من العمر أكثر من 80 عامًا عن أسرار الموتى التي لا يطلع عليها إلا من تولوا تجهيزهم وغسلهم قبل مواراتهم الثرى في مثواهم الأخير، قائلاً: عملت حوالي خمس سنوات موظفًا في بلدية الأفلاج في مهمة غسيل الموتى، وبعد تقاعدي نصحني الشيخ إبراهيم الخرعان أن استمر في غسيل الموتى أجراً لي ولوالدي، واستمريت في هذا العمل متطوعًا حوالي 25 وحتى اللحظة مستمرين في العمل.

وأضاف أن هناك علامات تدل على حُسن ختام الموتى وغيرها، مؤكداً في النفس وقته أنه يجب على من يقوم بغسيل الموتى أن يكون أميناً على أسرارهم، وألا يُطلع أحداً عليها، وهذا منهجي طوال عملي على مدار 30 عامًا.