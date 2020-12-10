أخبار عاجلة

"الدوسري" يحقق كأس النادي لفئة "الشقح" -
ألمانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بالترخيص للقاح "فايزر بايونتيك" العام الميلادي الجديد -
"هدف": 8 آلاف موظفة سعودية سَجّلن في "وصول" -
"الصحة": تسجيل (142) حالة مؤكدة وتعافي (201) خلال الـ 24 ساعة الماضية -
الكويت: 261 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
محافظ القويعية يرعى حفل جائزة "بن جبرين" للتفوق العلمي -
"إغاثي الملك سلمان" يواصل مشروع "مهارتي بيدي – 2" للأيتام بمأرب -
تأجيل محاكمة سناء سيف في قضية "نشر أخبار كاذبة" لجلسة ١٢ يناير -
إسرائيل وأمريكا تكملان أول تجربة متعددة المستويات لنظام دفاع جوي -
الهيئة الأوروبية للأدوية تعلن قراراها بشأن لقاح كورونا في 21 ديسمبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

لبنان.. "دياب" بعد الادعاء عليه في قضية انفجار مرفأ بيروت: مرتاح الضمير

Print
لبنان.. "دياب" بعد الادعاء عليه في قضية انفجار مرفأ بيروت: مرتاح الضمير لبنان.. "دياب" بعد الادعاء عليه في قضية انفجار مرفأ بيروت: مرتاح الضمير
قال إنه واثق من نظافة كفه وتعامله المسؤول والشفاف

لبنان..

قال رئيس حكومة تصرف الأعمال حسان دياب: إنه "مرتاح الضمير وواثق من نظافة كفه"، في أول تعليق عليه على الادعاء عليه في قضية انفجار مرفأ بيروت، طبقاً لـ(CNN).

ونقلت الوكالة اللبنانية الرسمية عن دياب قوله: إن "رئيس مرتاح الضمير وواثق من نظافة كفه وتعامله المسؤول والشفاف مع ملف انفجار مرفأ بيروت".

وأضاف أنه "يستغرب هذا الاستهداف الذي يتجاوز الشخص إلى الموقع، وحسان دياب لن يسمح باستهداف موقع رئاسة الحكومة من أي جهة كانت"، حسب قوله.

واليوم الخميس وجهت سلطات التحقيق اللبنانية اتهامات إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، و3 وزراء سابقين؛ هم: وزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزيرا الأشغال العامة السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، وذلك بـ"جرم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وإيذاء مئات الأشخاص"، في قضية انفجار مرفأ بيروت.

وفي 4 أغسطس (آب) 2020، قُتل ما يزيد على 200 شخص، وأصيب أكثر من 6 آلاف آخرين، فيما شُرد نحو 300 ألف شخص جراء انفجار مرفأ بيروت والمنطقة المحيطة به، بعد اشتعال النيران في كميات كبيرة من مادة نترات الأمونيوم المُخزنة في أحد مستودعات الميناء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أمير الكويت يدعو للتعاون البنّاء بين الحكومة ومجلس الأمة الجديد

أمير الكويت يدعو للتعاون البنّاء بين الحكومة ومجلس الأمة الجديد

الحريري: عون اختار 4 وزراء مسيحيين في الحكومة اللبنانية وأراد "الثُلث المعطل" لجهة حزبية

الحريري: عون اختار 4 وزراء مسيحيين في الحكومة اللبنانية وأراد "الثُلث المعطل" لجهة حزبية

الحريري: نأمل من الرئاسة اللبنانية إعطاء توجيهات لوقف التلاعب في تشكيل الحكومة

الحريري: نأمل من الرئاسة اللبنانية إعطاء توجيهات لوقف التلاعب في تشكيل الحكومة

بومبيو: الحكومة السودانية تتخذ خطوات لرسم مسار جديد

بومبيو: الحكومة السودانية تتخذ خطوات لرسم مسار جديد

شبكة عيون الإخبارية