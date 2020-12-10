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بوتين: يجب الرد بسرعة وبقسوة على انتهاك حقوق الصحفيين الروس في الخارج

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بوتين: يجب الرد بسرعة وبقسوة على انتهاك حقوق الصحفيين الروس في الخارج بوتين: يجب الرد بسرعة وبقسوة على انتهاك حقوق الصحفيين الروس في الخارج

مصراوي Masrawy

05:20 م الخميس 10 ديسمبر 2020

موسكو- (أ ش أ):

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس أنه يجب التعامل مع انتهاك حقوق الصحفيين الروس في الخارج بسرعة وبقسوة.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك عن بوتين قوله خلال لقائه مع أعضاء مجلس تنمية المجتمع المدني وحقوق الإنسان: "عندما نواجه عنصراً من عناصر الانتهاك الواضح لحقوق الصحفيين، على الأقل الصحفيين في الخارج، فإن هناك ضرورة إلى الرد بسرعة وبقسوة".

وأشار إلى أنه على الرغم من الدعاية لحرية التعبير إلا أن الشركاء الأجانب يستخدمون وسائل الإعلام الخاصة بهم كأداة لتحقيق أهدافهم، وينتهكون حقوق الإعلام الروسي.

يذكر أن بوتين أفاد في وقت سابق أن سترفع قضية بشأن اضطهاد صحفيي "بالت نيوز" و"سبوتنيك لاتفيا".

يشلر إلى أن الوضع مع وسائل الإعلام الروسية في الغرب، في السنوات الأخيرة، بات صعبا.

في وقت سابق، تبنى البرلمان الأوروبي قرارًا يشير إلى الحاجة لمواجهة وسائل الإعلام الروسية، حيث تمت الإشارة إلى "سبوتنيك" و "آر تي" كتهديدين رئيسيين.

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