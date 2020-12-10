البحرية الروسية تشارك في أولى مناوراتها مع حلف الناتو منذ عقد

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مصراوي Masrawy

موسكو- (د ب أ):

قالت وسائل إعلام رسمية، اليوم الخميس، إن البحرية الروسية ستشارك في أولى مناوراتها، منذ عشر سنوات، مع حلف شمال الأطلسي (ناتو) في باكستان في فبراير المقبل.

وتضم تدريبات (أمان- 2021) قبالة سواحل مدينة كراتشي الساحلية جنوبي باكستان أكثر من 30 دولة لتعزيز التعاون الدولي ضد القرصنة.

ومن المتوقع أن يشارك في المناورات أعضاء حلف الناتو، الولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا، وكذلك حليف روسيا الوثيق الصين.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" أن آخر مرة شاركت فيها البحرية الروسية في تدريبات مع سفن حربية تابعة لحلف شمال الأطلسي كانت في عام 2011 خلال مناورة "بولد مونارك" قبالة سواحل إسبانيا.