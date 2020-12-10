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الإسكندرية- محمد البدري:

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أنه جرى تحديث قاعدة البيانات الخاصة بمنظومة الدعم، وإضافة مواليد جدد من الذين تنطبق عليهم شروط اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، على هامش جولة تفقدية بمطحن الإسكندرية الحديث في محور المحمودية الجديدة التابع لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، بحضور محمد سعد الله وكيل وزارة التموين بالإسكندرية وعدد من المسؤولين التنفيذيين بالمحافظة.

وقال المصيلحي حدثنا قاعدة البيانات، وجرى استبعاد غير المستحقين، ودراسة إضافة المواليد للأسر الأكثر احتياجًا.

وأشار وزير التموين إلى أنه جرى تصفية عدد كبير من غير مستحقي الدعم الحكومي على البطاقات التموينية، مؤكدًا أن من جرى حذفهم كانوا غير مستحقين للدعم ومن ثم إضافة مواليد الأسر الأكثر احتياجا.