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سلسلة مستشفيات كبرى بالهند تبدى استعدادها لتطعيم مليون شخص يوميا ضد كوفيد-19

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سلسلة مستشفيات كبرى بالهند تبدى استعدادها لتطعيم مليون شخص يوميا ضد كوفيد-19 سلسلة مستشفيات كبرى بالهند تبدى استعدادها لتطعيم مليون شخص يوميا ضد كوفيد-19

مصراوي Masrawy

05:14 م الخميس 10 ديسمبر 2020

نيودلهي- (د ب أ):

أبدت أكبر سلسلة مستشفيات في الهند استعدادها لتطعيم مليون شخص ضد المسبب لكوفيد-19 يوميا، ولكن لم توضح كيفية توزيع اللقاح، وما إذا كانت شبكات الرعاية الصحية الخاصة سوف تنخرط فيه.

دربت مستشفيات "أبولو هوسبيتالز" حتى الآن ستة آلاف عامل لإعطاء حقن عبر شبكتها التي تضم 71 مستشفى ومئات من العيادات وآلاف من الصيدليات، بحسب المديرة المنتدبة سونيتا ريدي التي قالت إن محادثات الشركة مع المسؤولين في نيودلهي لم تقدم أي إرشادات ملموسة بعد، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وسوف يكون هناك "فيضان من لقاحات كوفيد" في الخمسة إلى الستة أشهر القادمة، حسبما قالت كريشنا إيلا، رئيسة شركة بهارات بيوتيك الدولية –التي تنتج أحد اللقاحات المطورة محليا في الهند- في مؤتمر أمس الأول الثلاثاء. وتقول مستشفيات أبولو لعملائها عبر تطبيقها الرقمي إن اللقاح "سوف يتوفر في خلال 60-120 يوما" وسوف يكون المستهلكون "أول من يعلمون بشأن اللقاحات".

أثارت الشركات التي تتنافس على انتاج اللقاحات، إلى جانب خبراء الصحة العامة، مخاوف بشأن قدرة الهند على تطعيم سكانها البالغ عددهم نحو 3ر1 مليار شخص على نحو سريع، وهناك مخاوف أيضا من عدم العدالة في الحصول على اللقاح بالوضع في الاعتبار التفاوت الطبقى عبر المدن الهندية والمناطق النائية الشاسعة.

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