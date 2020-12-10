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وزير : ندرس حاليا إضافة المواليد لهذه الأسر فقط

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وزير التموين: ندرس حاليا إضافة المواليد لهذه الأسر فقط وزير : ندرس حاليا إضافة المواليد لهذه الأسر فقط

مصراوي Masrawy

04:34 م الخميس 10 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير والتجارة الداخلية، إن معظم مشكلات البطاقات التموينية التي تواجه الوزارة هي عدم قيام المواطنين بتسجيل أرقام هواتفهم المحمولة على قواعد البيانات.

وأضاف المصيلحي، في تصريحات على هامش جولته اليوم الخميس لتفقد عدد من من المنشآت والأنشطة التموينية بمحافظة الإسكندرية، أن الوزارة قامت بتحديث قاعدة البيانات من أجل إضافة المواليد حديثا، إلى جانب الدخول في مرحلة مؤشرات العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أنه تم استبعاد غير المستحق، ويتم حاليا دراسة إضافة المواليد للأسر الأكثر احتياجا فقط.

وأكد وزير التموين اهتمام الوزارة بسلسلة إمداد صناعة رغيف الخبز منذ حبة القمح مرورا بالتخزين والطحن وإنتاج دقيق بجودة عالية لإنتاج رغيف الخبز، معربا عن سعادته بما شاهده فى مشروع بشاير الخير بالاسكندرية؛ خاصة بعد استطلاع آراء المواطنين ورضاهم عن جودة إنتاج رغيف الخبز.

كما وجه الشكر للشركة القابضة والعاملين بها وشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، ومطحن الإسكندرية والعاملين به.

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مصراوي Masrawy

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