أخبار عاجلة

الكويت: 261 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
محافظ القويعية يرعى حفل جائزة "بن جبرين" للتفوق العلمي -
"إغاثي الملك سلمان" يواصل مشروع "مهارتي بيدي – 2" للأيتام بمأرب -
أكثر من ألف مُقلع عن التدخين في عسير -
"تعليم جازان".. 1000 طالب وطالبة يشاركون بأوراق عمل في ملتقى "أجيال البعد الرقمي" -
الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا -
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 8659.37 نقطة -
"قطان" يلتقي وزير داخلية الكونغو برازيفيل -
الرائد بوابة النصر لمصالحة جماهيره.. والإثارة تجمع الشباب والقادسية -
روسيا: انطلاق التطعيم ضد "كورونا" في أرجاء البلاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

تفاعلي| مقارنة بين 3 لقاحات ضد كورونا أقرتها 6 دول أجنبية وعربية

Print
تفاعلي| مقارنة بين 3 لقاحات ضد كورونا أقرتها 6 دول أجنبية وعربية تفاعلي| مقارنة بين 3 لقاحات ضد كورونا أقرتها 6 دول أجنبية وعربية

مصراوي Masrawy

04:54 م الخميس 10 ديسمبر 2020


كتبت- رنا أسامة:
فيما يمضي قطار اللقاحات المُضادة لفيروس كورونا المُستجد، أملًا في القضاء على الوباء الذي يُقطّع أوصال العالم منذ عام، أجازت 6 دول ثلاثة لقاحات مُضادة لمرض كوفيد 19 الناجم عن الفيروس.
خلال هذا الشهر، منحت بريطانيا والبحرين وكندا والسعودية- على التوالي- الضوء الأخضر للقاح الذي تطوّره شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية. فيما أجازت الإمارات لقاح "سينوفاك" الصيني. أما فأقرّت في أغسطس "سبوتنيك في"، كأول لقاح مُضاد للفيروس التاجي المُستجد في العالم.
ومن بين الدول التي أجازت لقاحات مُضادة لكورونا، أطلقت روسيا وبريطانيا حملتيّ تطعيم شاملة ضد كوفيد 19، باستخدام لقاحيّ "سبوتنيك في" و"فايزر- بيونتيك". في التقرير التفاعلي التالي، يستعرض "مصراوي" أبرز المعلومات عن اللقاح الروسي والصيني والألماني- الأمريكي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

روسيا: انطلاق التطعيم ضد "كورونا" في أرجاء البلاد

روسيا: انطلاق التطعيم ضد "كورونا" في أرجاء البلاد

عبدالعال: الاقتصاد المصري استطاع الصمود في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد

عبدالعال: الاقتصاد المصري استطاع الصمود في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد

الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

شبكة عيون الإخبارية