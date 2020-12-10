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كيف سيتصرف الاتحاد الأوروبي إذا فشلت مفاوضات التجارة مع بريطانيا؟

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كيف سيتصرف الاتحاد الأوروبي إذا فشلت مفاوضات التجارة مع بريطانيا؟ كيف سيتصرف الاتحاد الأوروبي إذا فشلت مفاوضات التجارة مع بريطانيا؟

مصراوي Masrawy

04:31 م الخميس 10 ديسمبر 2020

لندن- (بي بي سي):

أعلن الاتحاد الأوروبي خططا طارئة سيعتمدها في حال انهيار محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتهدف الخطط إلى ضمان بقاء الاتصال الجوي والبري الأساسي بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ساريا، بالإضافة إلى التفاهمات الخاصة بالصيد في مياه بعضهما البعض.

وأتى الإعلان عن الخطط الطارئة أو البديلة بعد انتهاء محادثات بين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بهدف إنهاء الجمود بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد.

ومن المقرر أن تتوقف المملكة المتحدة عن اتباع قواعد التجارة في الاتحاد الأوروبي في 31 ديسمبر، كانون الأول الجاري.

وانسحبت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في نهاية يناير الماضي، ولكن تبعتها فترة انتقالية مدتها 11 شهرًا للسماح للجانبين بمحاولة التفاوض على اتفاق.

و لاتزال المحادثات مستمرة، لكن مكتب رئيس الوزراء البريطاني قال عقب محادثات يوم الأربعاء بين الزعيمين إن "الخلافات الكبيرة لا تزال قائمة".

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إنه "من غير المحتمل" تمديد المفاوضات إلى ما بعد يوم الأحد المقبل.

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