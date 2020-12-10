أذربيجان تتفاخر بـ"الطائرات التركية" في عرض عسكري

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مصراوي Masrawy

موسكو - (د ب أ):

قامت أذربيجان متفاخرة، بعرض طائرات بدون طيار تركية الصنع، في عرض عسكري جرت فعالياته في باكو اليوم الخميس، احتفالا بانتصارها المعلن على جارتها أرمينيا في النزاع الدموي الأخير بشأن منطقة قره باغ المتنازع عليها.

ويشار إلى أن الفضل يعود إلى طائرات "بيرقدار تي بي 2" القتالية التي تعمل بدون طيار، والتي قام الجيش الأذربيجاني باستيرادها، في تفوق أذربيجان أثناء العمليات القتالية فوق منطقة قره باغ الجبلية.

وألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خطابا أثناء الاحتفال الذي تم بثه على شاشات التلفزيون، ووصف نظيره الأذربيجاني إلهام علييف بأنه شقيقه.

وقال أردوغان في الكلمة التي ألقاها في العرض العسكري الذي شارك فيه أيضا جنود أتراك، إن "اليوم هو يوم انتصار وفخر بالنسبة للعالم التركي".

وقال الرئيس التركي إن "أذربيجان ستواصل ملاحمها البطولية تحت قيادة زعيمها إلهام علييف"، لافتا إلى أن "تحرير أذربيجان لأراضيها من الاحتلال، لا يعني أبدا أن النضال قد انتهى"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية.

وأضاف أن تركيا وأذربيجان ستواصلان التغلب على الصعوبات وتحقيق النجاحات المتتالية طالما تقفان جنبا إلى جنب.

وعن أرمينيا، قال أردوغان: "لقد انتهكوا قواعد الحرب بشكل خطير وعبثوا بكرامة الإنسان، ومن حقنا مساءلتهم في كافة المحافل"، مضيفا: "على الذين جلبوا لقره باغ الدمار والدماء والدموع أن يعودوا إلى رشدهم، وأن يدركوا أنه لا يمكن الوصول إلى أي نتيجة من خلال تشجيعات الإمبريالية الغربية".

وأشار الرئيس التركي إلى أن الإدارة الأرمينية استنزفت موارد شعبها لإبقاء أراضي أذربيجان تحت احتلالها، مضيفا أن علييف له فضل كبير في المكاسب السياسية والعسكرية التي حققتها أذربيجان، وأنه أوفى بوصية الرئيس الأذربيجاني السابق حيدر علييف.

وأكد أن "تركيا دعمت أذربيجان بكل إمكاناتها في نضالها من أجل استعادة أراضيها المحتلة، عملا بشعار (شعب واحد في دولتين)".

يذكر أن أذربيجان أجبرت جارتها أرمينيا على التخلي عن سيطرتها على مساحات واسعة من إقليم ناجورنو كاراباخ المتنازع عليه، بعد معارك عنيفة استمرت لأكثر من شهر، وذلك وفقا لاتفاق سلام تم التوصل إليه بوساطة روسية في نوفمبر.

وتعهد أردوغان بدعم أذربيجان "الشقيقة" في إعادة إعمار أراضيها التي كانت "محتلة".