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لجنة الأفلاج تستعرض تجربتها في ملتقى تنمية جازان

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خلال ورقة "مقومات نجاح التنمية الاجتماعية"

لجنة الأفلاج تستعرض تجربتها في ملتقى تنمية جازان

استعرضت لجنة تنمية الأفلاج، تجربتها في الأعمال التطوعية والاجتماعية، خلال مشاركتها في فعاليات ملتقى لجان التنمية الاجتماعية، الذي نظمه فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان، ممثلًا بمركز التنمية الاجتماعية.

وطرح رئيس لجنة الأفلاج، مرضي الحبشان ورقة عمل "مقومات النجاح للجنة التنمية الاجتماعية بالأفلاج"، مستعرضًا عددًا من التجارب التطوعية والاجتماعية الناجحة، وما تقدمه للشباب والفتيات من برامج جمعت الترفيه والإرشاد والاستثمار الاجتماعي والتعليم والخدمات الثقافية والترفيهية والتربوية، وما تقدمه من دورات تدريبية لكل أفراد المجتمع.

ولاقى العرض استحسان الجميع، وفي نهاية العرض تم تكريم "الحبشان" من مدير مركز التنمية الاجتماعية بجازان، عبدالله الأمير.

يذكر أن العديد من لجان التنمية تزور لجنة تنمية الأفلاج، بشكل دوري، للاطلاع على الدور الفاعل والخدمات التثقيفية والتوعوية والتدريبية والتأهيلية التي تقدمها اللجنة لأهالي المحافظة على مدار العام.

لجنة الأفلاج تستعرض تجربتها في ملتقى تنمية جازان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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