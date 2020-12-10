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وزير الخارجية يجرى اتصالاً هاتفياً بنظيره المالديفي

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وزير الخارجية يجرى اتصالاً هاتفياً بنظيره المالديفي وزير الخارجية يجرى اتصالاً هاتفياً بنظيره المالديفي
"الجبير" يستقبل  مسؤولاً بالخارجية الفرنسية

وزير الخارجية يجرى اتصالاً هاتفياً بنظيره المالديفي

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًّا اليوم، بوزير خارجية جمهورية المالديف عبدالله شاهد.

وبحث الوزيران، خلال الاتصال، العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك، إضافة إلى استعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من ناحية أخرى، استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم،

المدير العام للشؤون السياسية والأمنية بوزارة الخارجية الفرنسية السفير فيليب إيريرا.

وشهد الاستقبال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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