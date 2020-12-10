"التجارة" تنشر مجموعة مبادئ الأوراق التجارية

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طرحت نسخة إلكترونية للمهتمين والمختصين

أطلقت وزارة التجارة مجموعة مبادئ الأوراق التجارية التي تضم 140 مبدأ مستنبطة من قرارات اللجنة القانونية الاستئنافية لقرارات مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية على مستوى المملكة والصادرة من العام 1434هـ وحتى العام 1439هـ.

ونشرت الوزارة نسخة إلكترونية من المجموعة للمهتمين والمختصين على موقعها الإلكتروني على الرابط: https://mc.gov.sa/DOC/PCP.pdf.

وتشتمل المجموعة على 15 باباً بفهارس تفصيلية لتسهيل البحث والاطلاع؛ إذ احتوت على فهرس مختصر للموضوعات، يليه فهرس تفصيلي وعرض للمبادئ وكيفية تطبيقها على وقائع دعاوى الأوراق التجارية.

يأتي ذلك انطلاقًا من دور وزارة التجارة في الاهتمام بمنظومة عمل الأوراق التجارية وتنظيماتها وممارساتها المتنوعة وإثراء الساحة القانونية للقطاع التجاري والمساهمة في نشر الوعي والثقافة القانونية التجارية بين المهتمين والمختصين بقطاع الأعمال في إطار سعيها المستمر لتطوير البيئة التجارية في المملكة.وزارة التجارة