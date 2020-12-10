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الأسباب التي تجعل شركات التكنولوجيا المالية تقوم بتغيير العالم

التكنولوجيا المالية بمُصطلحها الجديد والأدوات المختلفة الخاصة بها التي قد ظهرت على الساحة قد أحدث طفرة مالية كبيرة وتغيرات هائلة في عالم الاقتصاد وارسال واستقبال الأموال. هُناك أفكار مُبتكرة قد خرجت إلينا اليوم من خلال التكنولوجيا المالية الحديثة. لقد ظهرت تلك التكنولوجيا في وسائل حديثة للاستثمار والتداول، على سبيل المثال يُمكننا أن نضع التداول الإلكتروني وسوق الفوركس هو أحد الأدوات المالية الجديدة في الاستثمار التي قد أدت إلى تغيير كبير في شكل الاقتصاد عن الوضع القديم. يجب أن تُلقي نظرة دقيقة عن تلك التكنولوجيا الحديثة وتأثيرها على العالم فيما يخص الاقتصاد.

يسعى الخبراء والاقتصاديين بشتى الطرق دائماً إلى التغلب على اللوائح والقوانين الصارمة التي دائماً ما تُقيد الابداع والتقدم. تلك اللوائح والقوانين تشمل قابلية البنوك في الإقراض والمقاومة القوية للتغيير من أجل تسهيل إرسال الأموال واستلامها. ويتم ذلك من خلال الأدوات التكنولوجية الحديثة في عالم الاستثمار مثل سوق تداول الفوركس والذي يشمل تداول الذهب والفضة والتداول على الأسهم والعملات الرقمية بمختلف أنواعها. نستطيع أن نُلاحظ بأن تلك الأدوات الاستثمارية الجديدة قد ظهر تأثيرها على العالم وأصبح من السهل للغاية ارسال واستقبال الأموال بصورة أسرع من أي وقت قد مضى وذلك على سبيل المثال.

كيف يُمكن تغيير العالم من الصناعة المالية الحديثة

تتكون الصناعة المالية من الشركات التي تقدم خدمات مثل تحويل الأموال ومعالجة الدفع والعملات المشفرة والإقراض من نظير إلى نظير ومنصات التداول والأوراق المالية. وبالمثل، فإن العمليات التي تأتي خلف هذه الخدمات، والتي كان يتم إجراؤها من قبل موظفي المكتب، فإنه يتم تنفيذها الآن بواسطة الذكاء الاصطناعي. يُمكن أن تظهر تلك الأدوات المالية الحديثة في الآتي: -

المدفوعات عبر الإنترنت

لقد أحدثت المدفوعات عبر الإنترنت وفي الوقت الحالي ثورة في كيفية إدارة الأشخاص لأرصدة حساباتهم والتدفقات النقدية. في عالم التشغيل الآلي اليوم، يسعى المستهلكون الآن إلى سهولة الاستخدام والراحة في كل ما يفعلونه من التسوق عبر الإنترنت إلى الخدمات المصرفية. يعلم الجميع أن المؤسسات المالية متخلفة عندما يتعلق الأمر بالبساطة في تقديم خدماتها. هذا هو السبب وراء اكتساب التكنولوجيا المالية موطئ قدم لها في الدفع عبر الإنترنت.

لقد سيطرت تكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية على الكثير من طرق الاستثمار حتى أنك تستطيع إجراء عمليات الفوركس وتداول الذهب وغيرها من عمليات التداول على الأوراق المالية من خلال الإنترنت بدون الحاجة إلى الذهاب إلى أماكن الدفع المصرفي المُتعارف عليها مثل البنوك.

أداة الرافعة المالية الكبيرة في أسواق تداول الفوركس

تعد التكنولوجيا أداة توازن رائعة تتيح لشركات التكنولوجيا المالية الجديدة التنافس جنبًا إلى جنب مع الشركات الأكبر والأكثر قوة في السوق مع مرور الزمن. يمكنك الآن أن ترى كيف تزيد البنوك المجتمعية الصغيرة من حصتها في السوق باستخدام الذكاء الاصطناعي والعمليات التشغيلية السلسة التي تسهل على عملائها عمليات الاستثمار الضخمة. أدارة الرافعة المالية هي واحدة من الأدوات المُتبعة في أسواق تداول الفوركس حيث تستطيع مُضاعفة أرباحك إلى أكثر من 1000 مرة ولكن مع تحمل مخاطر عالية في حالة الخسارة. إذا استخدمت أداة الرافعة المالية بشكل مدروس فإنك سوف تكون غني في شهور قليلة وهذا ما قد أحدث ضجة في العالم. يُمكنك تداول الذهب كواحدة من أدوات الاستثمار في الأوراق المالية مع اتباع الرافعة المالية والتي قد تجعلك تفوز بأرباح طائلة في وقت قصير.

الذكاء الاصطناعي

يساعد الذكاء الاصطناعي العملاء في الحصول على أفضل خدمة ممكنة. إنه يساعد الشركات على تحسين منتجاتها الحالية مع جعلها أسرع في معالجة وجدولة وتسهيل المدفوعات والعديد من الخدمات الأخرى التي تستغرق وقتًا طويلاً إلى الوراء عندما كانت التكنولوجيا المالية لا تزال غير معروفة. الذكاء الاصطناعي أصبح متاح في معظم عمليات الاستثمار الرقمية تحديداً. يُمكنك اجراء عمليات التداول والبيع والشراء من خلال المنزل مع وضع الآليات الخاصة بك لمنصة التداول حتى تُنفذ تعليماتك في الوقت الذي تغيب فيه.

تحسين تجربة الاستثمار أمام العملاء

لقد شعر المتسوقون عبر الإنترنت بارتفاع كبير في الحصول على أفضل تجربة تسوق لأن الدفع والمعلومات حول المنتجات الجديدة قد أصبحت فورية ولا تحتاج إلى أي نوع من الروتين المعتاد. أدى التقدم التكنولوجي أيضًا إلى جعل تجربة التسوق أكثر إرضاءً من خلال توفير تدابير الأمان والسلامة في سحب وإيداع الأموال بالإضافة إلى حفظ جميع المعلومات الشخصية بأمان كامل بعيداً عن أي شخص.

الإقراض قد أصبح أسهل

يستفيد قطاع الإقراض أيضًا من العجائب التي جلبتها التكنولوجيا المالية إلى الطاولة. نموذج الأعمال السابق لشركات الإقراض حيث يتوسط البنك بين العميل والمقرض. ولكن في الوقت الحالي فقد أصبح العميل يتحدث مباشرة مع الجهة المسؤولة عن عملية الاقتراض مع وجود العديد من التسهيلات أمامهم نظراً لانفتاح السوق وتنوع عمليات الاستثمار في السوق.