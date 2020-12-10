أخبار عاجلة

الكويت: 261 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
محافظ القويعية يرعى حفل جائزة "بن جبرين" للتفوق العلمي -
"إغاثي الملك سلمان" يواصل مشروع "مهارتي بيدي – 2" للأيتام بمأرب -
أكثر من ألف مُقلع عن التدخين في عسير -
"تعليم جازان".. 1000 طالب وطالبة يشاركون بأوراق عمل في ملتقى "أجيال البعد الرقمي" -
الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا -
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 8659.37 نقطة -
"قطان" يلتقي وزير داخلية الكونغو برازيفيل -
الرائد بوابة النصر لمصالحة جماهيره.. والإثارة تجمع الشباب والقادسية -
روسيا: انطلاق التطعيم ضد "كورونا" في أرجاء البلاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

تفاصيل مشروع قانون بإعفاء المستشفيات الخيرية من 75% من رسوم المياه والغاز والكهرباء

Print
تفاصيل مشروع قانون بإعفاء المستشفيات الخيرية من 75% من رسوم المياه والغاز والكهرباء تفاصيل مشروع قانون بإعفاء المستشفيات الخيرية من 75% من رسوم المياه والغاز والكهرباء

مصراوي Masrawy

04:23 م الخميس 10 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

قال النائب أيمن أبوالعلا، عضو مجلس النواب، إنه تلقى عدة شكاوى من المستشفيات الخيرية على مدار الفترة الماضية بشأن تحملهم أعباء كبيرة في مصروفات المرافق من مياه وكهرباء وغاز رغم ما يقدمونه من جهود مقدرة في خدمة المجتمع المصري وعلاج المواطنين بأسعار رمزية وبالمجان في العديد من التخصصات.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدا على أنه في ضوء هذه الشكاوى، والتشاور والنقاش مع القائمين على هذه المستشفيات، سيعمل على ترجمة ذلك تشريعيا مع انطلاقة برلمان 2021، حيث تفعيل القياس على قانون الرياضة بإعفاء الأندية ومراكز الشباب والمنشآت الرياضية من 75% من المرافق التي تضم الغاز والكهرباء والمياه وغيرها.

وأكد أبوالعلا على أن الترجمة التشريعية لهذه الإعفاءات من شأنها أن تمكن من تطبيقها على أرض الواقع، وتقديم تسهيلات لهذه المنشآت الصحية التي تقوم بدور محوري في علاج المواطنين ودعم المنظومة الصحية في ، مستشهدا بمركز مجدي يعقوب بأسوان والمركز الجديد له أيضا بأكتوبر، ومستشفى 57357 ومستشفى الناس، حيث الخدمات صحية تحتاج للدعم والتسهيلات والمساندة لأداء مهمتهم بصورة أفضل لخدمة المواطن.

واختتم حديثه بالتأكيد على أنه سيتقدم بهذه التعديلات مع انطلاقة أعمال البرلمان الجديد، والذي يضع عليه المواطن آمال عديدة في تحقيق تطلعاته وأمنياته بكافة المجالات والمستويات.​

...

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

عبدالعال: الاقتصاد المصري استطاع الصمود في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد

عبدالعال: الاقتصاد المصري استطاع الصمود في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد

الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

الصحة العالمية: فايزر تعهدت بمنح لقاح كورونا بـ"أسعار مقبولة"

الصحة العالمية: فايزر تعهدت بمنح لقاح كورونا بـ"أسعار مقبولة"

شبكة عيون الإخبارية