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إصابة 13 شخصًا سقطت بهم سيارة في ترعة بالمنوفية

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إصابة 13 شخصًا سقطت بهم سيارة في ترعة بالمنوفية إصابة 13 شخصًا سقطت بهم سيارة في ترعة بالمنوفية

مصراوي Masrawy

04:24 م الخميس 10 ديسمبر 2020

المنوفية- أحمد الباهي:
أصيب 13 شخصًا في محافظة المنوفية، اليوم الخميس، إثر سقوط سيارة أجرة يستقلونها بترعة مجاورة لطريق "تلا- طنطا" أمام قرية كفر الشيخ سليم.

البداية كانت بتلقي اللواء أحمد فاروق مدير أمن المنوفية، إخطارًا بوقوع حادث بطريق "تلا- طنطا"، ما تسبب في إصابة 13 شخصًا، جرى نقلهم إلى أقرب مستشفى لعمل الفحوصات الطبية، وتنوعت الإصابات ما بين سحجات وجروح قطعية، فيما لم يسقط ضحايا جراء الحادث.

وأفادت تحريات الشرطة، أن سبب الحادث انفجار الإطار الأمامي للسيارة، ما تسبب في اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وسقوط السيارة في الترعة.
تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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