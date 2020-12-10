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بالصور.. تحرير 372 محضر إشغال طريق بدمياط

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بالصور.. تحرير 372 محضر إشغال طريق بدمياط بالصور.. تحرير 372 محضر إشغال طريق بدمياط

مصراوي Masrawy

04:15 م الخميس 10 ديسمبر 2020

دمياط– محمد إبراهيم:

شنّت الوحدة المحلية لمدينة دمياط، بالتنسيق مع شرطة المرافق بمديرية الأمن، حملة على مناطق عدة، لرفع الإشغالات من دراجات وعربات يد وأفران، فضلًا عن إزالة المخالفات بالأسواق.

وكذا جرى تنفيذ حملة بمنطقة الامتداد العمراني لرفع المخلفات، وإشغالات الباعة الجائلين وعربات الكارو، والتي يجرى استخدامها للنبش في القمامة.

وأسفرت الحملات المُنفذة خلال الأسبوع الجاري، عن تحرير ٣٧٢ محضرًا لضبط مخالفات متعددة منها إشغال طريق، وباعة جائلين، ومخالفات بيئية، فضلًا عن تنفيذ الإزالة الفورية لنحو ٣٢٥ مخالفة جرى رصدها.

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