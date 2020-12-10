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مصراوي Masrawy

دبي - (د ب أ):

أعلنت الإمارات إعادة استيراد الطيور الحية الداجنة من مصر والمجر مع حظر استيرادها من تسع دول.

وقالت وزارة التغير المناخي والبيئة بالإمارات إنها سمحت بإعادة استيراد بيض التفريخ وبيض المائدة واللحوم المصنعة من الأبقار والأغنام والماعز والدواجن، بالإضافة إلى إعادة استيراد الأبقار والأغنام الحية من مصر.

وأضافت في بيان اليوم الخميس، أن قرار الاعتماد يأتي بناء على مجموعة من الاجتماعات المتبادلة مع وزارة الزراعة والجهات المعنية بالرقابة على الغذاء في مصر، وعلى خلفية اعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، عددا من منشآت الدواجن المصرية خالية من مرض إنفلونزا الطيور.

كما اعتمدت الوزارة رفع الحظر عن استيراد الطيور الحية الداجنة من المجر على خلفية استقرار الأوضاع الصحية وانتهاء البؤرة المرضية لإنفلونزا الطيور وفقا لإخطار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

وقررت الوزارة حظر استيراد الطيور الحية الداجنة والبرية وطيور الزينة والصيصان وبيض التفقيس ومخلفاتها غير المعاملة حراريا من أوكرانيا، والدنمارك، وكرواتيا، والسويد، وإحدى مقاطعات فرنسا، وهولندا وألمانيا وبعض مقاطعات روسيا، إلى جانب حظر استيراد بيض المائدة ولحوم الدواجن من بعض مناطق المملكة المتحدة.