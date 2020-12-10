وزيرة الهجرة تهنئ عالمًا مصريًا في بريطانيا لتوليه رئاسة الهيئة الدولية للري والصرف

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مصراوي Masrawy

كتب- أسامة علي:

تقدمت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتهنئة إلى الدكتور رجب رجب، العالم المصري في المركز البريطاني الإيكولوجي والهيدرولوجي، وأحد رواد مؤتمر مصر تستطيع بأبناء النيل، وذلك بمناسبة توليه منصب رئيس الهيئة الدولية للري والصرف.

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم عن تمنياتها للدكتور رجب بمزيد من التقدم والرقي في مسيرته العلمية، مضيفة أن شعار "مصر تستطيع" يتحقق كل يوم مع كل إنجاز يحققه علماء مصر بالخارج، فهم دومًا يرفعون اسم الوطن عاليًا في أهم المحافل الدولية.

والدكتور رجب يحظى بخبرة علمية كبيرة لدى عدد من الجامعات ومراكز البحوث، وكذلك خبرة ميدانية واسعة على إثر تنفيذ العديد من المشاريع في شمال أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الأبيض المتوسط والهند، ومن هذه المشروعات مشروع التكنولوجيا الحيوية، وعلاجات المياه المستعملة وإعادة استخدامها، واستخدام المياه المستدامة لتأمين إنتاج الأغذية في المناطق الجافة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، كما شارك في مشروع دراسة تھدیدات تغیر المناخ علی التربة في إنجلترا، وذلك علاوة على مشاركة البناءة في مؤتمر مصر تستطيع بأبناء النيل الذي عقدته وزارة الهجرة بمدينة الأقصر في فبراير 2018.