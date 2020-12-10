أخبار عاجلة

الكويت: 261 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
محافظ القويعية يرعى حفل جائزة "بن جبرين" للتفوق العلمي -
"إغاثي الملك سلمان" يواصل مشروع "مهارتي بيدي – 2" للأيتام بمأرب -
أكثر من ألف مُقلع عن التدخين في عسير -
"تعليم جازان".. 1000 طالب وطالبة يشاركون بأوراق عمل في ملتقى "أجيال البعد الرقمي" -
الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا -
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 8659.37 نقطة -
"قطان" يلتقي وزير داخلية الكونغو برازيفيل -
الرائد بوابة النصر لمصالحة جماهيره.. والإثارة تجمع الشباب والقادسية -
روسيا: انطلاق التطعيم ضد "كورونا" في أرجاء البلاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزيرة الهجرة تهنئ عالمًا مصريًا في بريطانيا لتوليه رئاسة الهيئة الدولية للري والصرف

Print
وزيرة الهجرة تهنئ عالمًا مصريًا في بريطانيا لتوليه رئاسة الهيئة الدولية للري والصرف وزيرة الهجرة تهنئ عالمًا مصريًا في بريطانيا لتوليه رئاسة الهيئة الدولية للري والصرف

مصراوي Masrawy

03:47 م الخميس 10 ديسمبر 2020

كتب- أسامة علي:

تقدمت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتهنئة إلى الدكتور رجب رجب، العالم المصري في المركز البريطاني الإيكولوجي والهيدرولوجي، وأحد رواد مؤتمر تستطيع بأبناء النيل، وذلك بمناسبة توليه منصب رئيس الهيئة الدولية للري والصرف.

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم عن تمنياتها للدكتور رجب بمزيد من التقدم والرقي في مسيرته العلمية، مضيفة أن شعار "مصر تستطيع" يتحقق كل يوم مع كل إنجاز يحققه علماء مصر بالخارج، فهم دومًا يرفعون اسم الوطن عاليًا في أهم المحافل الدولية.

والدكتور رجب يحظى بخبرة علمية كبيرة لدى عدد من الجامعات ومراكز البحوث، وكذلك خبرة ميدانية واسعة على إثر تنفيذ العديد من المشاريع في شمال أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الأبيض المتوسط والهند، ومن هذه المشروعات مشروع التكنولوجيا الحيوية، وعلاجات المياه المستعملة وإعادة استخدامها، واستخدام المياه المستدامة لتأمين إنتاج الأغذية في المناطق الجافة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، كما شارك في مشروع دراسة تھدیدات تغیر المناخ علی التربة في إنجلترا، وذلك علاوة على مشاركة البناءة في مؤتمر مصر تستطيع بأبناء النيل الذي عقدته وزارة الهجرة بمدينة الأقصر في فبراير 2018.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

عبدالعال: الاقتصاد المصري استطاع الصمود في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد

عبدالعال: الاقتصاد المصري استطاع الصمود في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد

الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

مصرع طالبة وإصابة أخرى صدمهما قطار في بني سويف

مصرع طالبة وإصابة أخرى صدمهما قطار في بني سويف

شبكة عيون الإخبارية