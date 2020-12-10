الأرصاد: طقس الغد دافئ على غالبية الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 25

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود نهار غد الجمعة طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية دافئ على السواحل الشمالية الشرقية، وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، وطقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، وطقس حار على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

كما يتوقع الخبراء أن تظهر شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأن تكون الرياح معتدلة على معظم الأنحاء عدا بعض المناطق من (السلوم- سيوة- سيدي براني) التي تتعرض لرياح مثيرة للرمال والأتربة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر، تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى 5ر1 متر والرياح السطحية جنوبية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 1.1 الى 1.7 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 25 12

الإسكندرية 21 12

وادي النطرون 23 13

طنطا 24 13

شبين الكوم 24 12

دمنهور 23 13

بلطيم 24 13

مطروح 21 13

السلوم 20 13

سيوة 24 11

بورسعيد 24 14

دمياط 23 12

الزقازيق 25 13

المنصورة 24 13

الإسماعيلية 26 14

السويس 25 14

العريش 25 13

رفح 25 13

رأس سدر 26 13

نخل 23 07

نويبع 25 17

طابا 24 15

كاترين 20 05

الطور 24 15

شرم الشيخ 26 17

الغردقة 26 16

مرسى علم 26 14

الفيوم 26 11

بني سويف 26 10

المنيا 27 10

أسيوط 28 10

سوهاج 27 11

قنا 29 11

الأقصر 30 11

أسوان 31 11

إدفو 31 12

أبوسمبل 31 13

الوادي الجديد 29 10

شلاتين 29 17

أبورماد 28 17

حلايب 28 18

رأس حدربه 29 18​