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أمين مجلس التعاون يشيد بجهود المملكة لاستكمال تنفيذ "اتفاق الرياض"

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أمين مجلس التعاون يشيد بجهود المملكة لاستكمال تنفيذ "اتفاق الرياض" أمين مجلس التعاون يشيد بجهود المملكة لاستكمال تنفيذ "اتفاق الرياض"
رحب باستيفاء الإجراءات اللازمة لتنفيذ الشقين العسكري والأمني

أمين مجلس التعاون يشيد بجهود المملكة لاستكمال تنفيذ

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بالجهود التي بذلتها المملكة العربية لاستكمال جميع الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تسريع تنفيذ "اتفاق الرياض" الموقع بين اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وأسفرت عن التوافق على تشكيل الحكومة اليمنية بـ"24" وزيرًا من مختلف المكونات السياسية اليمنية.

ورحب الأمين العام باستيفاء الإجراءات اللازمة لتنفيذ الشقين العسكري والأمني من اتفاق الرياض، والتوافق على إعلان الحكومة المشكلة فور اكتمال تنفيذ الشق العسكري خلال أسبوع لتجاوز العقبات القائمة وتغليب مصالح الشعب اليمني وتهيئة الأجواء لممارسة الحكومة اليمنية لجميع أعمالها من عدن، وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية في جميع أبعادها.

كما أكد حرص دول مجلس التعاون على استعادة الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق، وعودته القوية كعضو فاعل في محيطه الخليجي والعربي، ودعم مجلس التعاون لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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