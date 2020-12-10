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شراكة بين "صحة الطائف" ورجل الأعمال عبدالله الحارثي لإنشاء مركز غسيل كلى بمستشفى ميسان

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شراكة بين "صحة الطائف" ورجل الأعمال عبدالله الحارثي لإنشاء مركز غسيل كلى بمستشفى ميسان شراكة بين "صحة الطائف" ورجل الأعمال عبدالله الحارثي لإنشاء مركز غسيل كلى بمستشفى ميسان
لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الصحية

شراكة بين

وقع مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف سعيد بن جابر القحطاني ورجل الأعمال الشيخ عبدالله بن دريوش الحارثي بحضور وكيله الشرعي عبدالله بن محمد بن عبدالله بن دريوش عقد مشاركة مجتمعية لإنشاء مركز للغسيل الكلوي بمستشفى ميسان .

وتهدف الاتفاقية لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الصحية، فيما شكر مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف رجل الأعمال عبدالله بن درويوش الحارثي على هذا التبرع السخي الذي سبقه التبرع بقيمة الأرض التي سيقام عليها المشروع .

وتأتي هذه الشراكة ضمن الشراكات التي تبرمها الشؤون الصحية بالطائف، ممثلةً بإدارة المشاركة المجتمعية مع الجهات الحكومية والجمعيات والمؤسسات الخيرية والشركات الخاصة ورجال الأعمال، بهدف فتح آفاق جديدة للمشاركة بين الوزارة ومكونات المجتمع بما يحقق تنمية صحية شاملة يعود أثرها على صحة المواطنين في ربوع هذا الوطن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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