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"الصمعاني" و"بافقيه" يستعرضان تصاميم مباني مجمعات المحاكم

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وزير العدل: المملكة تشهد تطورات كبيرة على جميع الأصعدة

استعرض وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ومحافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، التصاميم المرشحة لإنشاء مجمعات محاكم وزارة العدل في الرياض وجدة ومكة المكرمة.

وأكد وزير العدل في كلمته بهذه المناسبة، أن المملكة العربية تشهد تطورات كبيرة على جميع الأصعدة وشتى المجالات ضمن رؤيتها الطموحة وبتوجيهات ودعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقال إنه من ضمن الدعم الكريم الذي تلقاه الجهات الحكومية لمساندتها في تطوير خدماتها المقدمة للمستفيدين وتحسين تجربتهم، يأتي التحول من المباني المستأجرة وغير المهيأة إلى مقرات حكومية بتصاميم حديثة وعالمية ومواقع استراتيجية تواكب التطور الشمولي للمملكة؛ لتتم الاستفادة من عقارات الدولة بالشكل الأمثل، والتي تسهم في ترشيد الإنفاق، بكل شفافية وحوكمة ومنافسة تصب في خدمة الصالح العام.

وقال محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة: الهيئة تعمل وفق استراتيجيتها المعتمدة على تحقيق أعلى كفاءة ممكنة في منظومة عقارات الدولة، من خلال الشراكة مع القطاعين العام والخاص في توفير الاحتياجات الحكومية برؤية متقدمة وعصرية تحقق أهداف الهيئة في رفع الإنتاجية والترشيد والكفاءة في منظومة عقارات الدولة وتعظيم دورها التنموي والاقتصادي بما يتفق ورؤية المملكة 2030.

ونوه محافظ عقارات الدولة إلى التعاون الكبير والمستمر بين الهيئة ووزارة العدل، الذي يشكّل شراكة نموذجية تجسد التعاون الجاري بين مختلف أطراف المنظومة الحكومية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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