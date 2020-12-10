مصدر: أحمد طنطاوي يتقدم بطعن بعد خسارته في انتخابات النواب

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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ- إسلام عمار:

رصدت اللجنة العامة لانتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى كفر الشيخ، وقلين، اليوم الخميس، تقديم الصحفي أحمد طنطاوي، طعنًا على الحصر العددي لفرز أصوات انتخابات جولة الإعادة المعلنة، والتي تبين منها خسارته، وفوز 3 مرشحين آخرين لتمثيل الدائرة.

قال مصدر قضائي، في تصريح لـ"مصراوي"، إن أحمد طنطاوي، المرشح عن الدائرة الأولى "كفر الشيخ - قلين" تقدم بطعن.

ووفق الحصر العددي لفرز أصوات جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب الدائرة الاولى كفر الشيخ وقلين، كان طنطاوي تراجع في المنافسة وحصد 53 ألفًا و529 صوتًا، بينما حصد منافسيه السيد أبو اليزيد سيد أحمد شمس الدين، 73 ألفًا و795 صوتًا، وباسم عبدالمحسن حامد حجازي، 63 ألفًا و103أصوات، وياسر منير عبدالجواد، 62 ألفًا و855 صوتًا.

وتأتي تلك الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

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