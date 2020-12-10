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وزير من الإسكندرية: احتياطي القمح يكفي ٥ أشهر ونصف- صور

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وزير التموين من الإسكندرية: احتياطي القمح يكفي مصر ٥ أشهر ونصف- صور وزير من الإسكندرية: احتياطي القمح يكفي ٥ أشهر ونصف- صور

مصراوي Masrawy

03:12 م الخميس 10 ديسمبر 2020

الإسكندرية- محمد البدري:

قال وزير والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، إن الاحتياطي الاستراتيجي لمصر من القمح يكفي نحو ٥ أشهر ونصف، لافتًا إلى أن موسم حصاد القمح المحلي يبدأ في منتصف أبريل المقبل.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، على هامش جولة تفقدية بمطحن الإسكندرية الحديث بمحور المحمودية الجديدة التابع لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية.

وأشاد وزير التموين بجودة رغيف الخبز في الإسكندرية بعد استطلاع آراء عدد من المواطنين، لافتًا إلى أنه يتابع دورة إنتاج الخبز من مرحلة بذور القمح مرورًا بالمطاحن وحتى يصل للمنتج النهائي بصورة تليق بالمواطنين.

وأوضح المصيلحي أن الطاقة الإنتاجية للمطحن الحديث بالإسكندرية تبلغ 600 طن قمح يوميًا، ويخدم كافة مطاحن منطقة محرم بك والمخابز التابعة لها.

وأشار إلى أن وزارة التموين مهتمة بشبكات التوزيع على محافظات الجمهورية من خلال 6 آلاف منفذ جمعيتي، مضيفًا أن زيت الخليط التمويني من أفضل أنواع الزيوت الموجودة في السوق، مؤكدًا استمرار الجهود لتوفير أجود خدمات تموينية لصالح المواطنين.

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