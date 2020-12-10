أخبار عاجلة

18 ألف معتقلة.. ماعت: النظام التركي مسؤول عن ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة -
كتل سيبيرية باردة.. أمطار غزيرة تبدأ خلال ساعات -
الحكومة ترد على أنباء إقرار زيادة جديدة بضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية -
بعد تسجيل "سينوفارم" رسمياً.. "الإمارات" تبدأ حملة التلقيح ضد فيروس "كورونا" -
"الزائدي" يستقبل مدير المعهد الثانوي الصناعي بمكة -
عضو "شورى" تطالب بمعالجة سيطرة بعض الجنسيات على تخصصات معينة في السوق -
رئيس ديوان ميركل: مراكز الرعاية النهارية والمدارس هي أول ما سيُفتح مجددا -
كورونا في إسرائيل: تسجيل 1707 إصابة خلال 24 ساعة -
أفغانستان: مقتل إمام مسجد في إقليم فرح على أيدي عناصر من طالبان -
سنغافورة تنتقل للمرحلة الثالثة من استراتيجية مكافحة كورونا في 28 من الشهر الجاري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

رئيس برنامج الأغذية العالمي: جائزة نوبل للسلام هي "دعوة للعمل"

Print
رئيس برنامج الأغذية العالمي: جائزة نوبل للسلام هي "دعوة للعمل" رئيس برنامج الأغذية العالمي: جائزة نوبل للسلام هي "دعوة للعمل"

مصراوي Masrawy

03:53 م الخميس 10 ديسمبر 2020

ستوكهولم - (د ب أ):

تسلم رئيس برنامج الأغذية العالمي اليوم الخميس جائزة نوبل للسلام لعام 2020.

وقال ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، بعد تسلمه الجائزة – وهي شهادة دبلومة وميدالية ذهبية - في مقر المنظمة في روما بدلا من أوسلو بسبب جائحة كورونا، إن الجائزة هي "دعوة للعمل".

ومنحت لجنة نوبل النرويجية برنامج الأغذية العالمي الجائزة "لجهوده في منع استغلال الجوع كسلاح في الحرب والصراع".

وسلمت الجائزة ليزا بيليتي كلارك، الرئيس المشارك للمكتب الدولي للسلام، وهي منظمة حصلت على جائزة نوبل للسلام عام 1910.

وقالت بريت ريس أندرسن، رئيس اللجنة المكونة من خمسة أعضاء، من معهد نوبل النرويجي في أوسلو، إن برنامج الأغذية العالمي "يمثل تماما نوع التعاون الدولي والالتزام الذي يحتاجه العالم بشدة اليوم".

وأشارت ريس أندرسن إلى أن الحفل التقليدي في أوسلو سيتي هول - الذي يحضره أعضاء من العائلة المالكة النرويجية والحكومة وكبار الشخصيات - لا يمكن أن يقام هذا العام بسبب الوباء، لكنها أعربت عن أملها في الترحيب ببيزلي نيابة عن برنامج الأغذية العالمي في أوسلو العام القادم.

وأعرب بيزلي عن امتنان برنامج الأغذية العالمي للاعتراف بالجهود التي تبذلها المنظمة التابعة الأمم المتحدة وموظفوها البالغ عددهم 19 ألف موظف "لمكافحة الجوع، والتخفيف من زعزعة استقرار الدول، ومنع الهجرة الجماعية، وإنهاء الصراع، وتحقيق الاستقرار والسلام".

وأشار إلى أن هناك 690 مليون شخص ينامون جائعين كل ليلة.

وقال "جائزة نوبل للسلام هذه هي أكثر من مجرد شكر. إنها دعوة للعمل".

وأضاف إنه: "بسبب العديد من الحروب، وتغير المناخ، وانتشار استغلال الجوع كسلاح سياسي وعسكري، والوباء الصحي العالمي الذي جعل كل ذلك أسوأ بشكل كبير - يوشك 270 مليون شخص على المجاعة. وسوف يؤدي الفشل في تلبية احتياجاتهم إلى جائحة جوع يتقزم أمامها تأثير كوفيد".

كما سلط بيزلي الضوء على العواقب الوخيمة لنقص التمويل وعدم الوصول إلى المحتاجين. وقال: "من فضلكم، لا تطلبوا منا اختيار من يعيش ومن يموت. بحق روح ألفريد نوبل، كما هو مكتوب على هذه الميدالية -"السلام والأخوة" - فلنطعمهم جميعا. الغذاء هو الطريق إلى السلام".

وتقليديا، تُمنح جائزة السلام - وهي إحدى الجوائز التي منحها الصناعي السويدي ألفريد نوبل (1833-1896) مخترع الديناميت - في أوسلو وفقا لإرادة نوبل.

وفي وقت لاحق اليوم الخميس، من المقرر إقامة حفل ينقل تليفزيونيا من ستوكهولم سيتي هول.

ومن المقرر أن يتضمن البث مقاطع تعرض كيفية حصول الحائزين على جائزة نوبل في مجالات الطب والفيزياء والكيمياء والأدب والاقتصاد على جوائزهم في بلدانهم الأصلية.

ولم يسافر أي من الحائزين على الجائزة إلى ستوكهولم بسبب الوباء، وكما هو الحال في أوسلو، تم إلغاء المأدبة التي تقام لتكريمهم.

وتم الإعلان عن الفائزين بجوائز نوبل في أكتوبر. وتقام مراسم توزيع الجوائز عادة في ستوكهولم وأوسلو في 10 ديسمبر، في ذكرى وفاة نوبل.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ضبط مزارع اشترك مع نجله في تجميع مدخرات المصريين بالخارج

ضبط مزارع اشترك مع نجله في تجميع مدخرات المصريين بالخارج

رئيس "الأعلى لتنظيم الإعلام": إنجازات قطاع الطاقة وضعت مصر في مصاف الدول الكبرى

رئيس "الأعلى لتنظيم الإعلام": إنجازات قطاع الطاقة وضعت مصر في مصاف الدول الكبرى

تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران

تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران

تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران

تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران

شبكة عيون الإخبارية