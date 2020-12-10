انهيار وبكاء ونظرة وداع.. تشييع جثمان رجل المستحيل نبيل فاروق

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

شيع العشرات من أهالي ومحبين الكاتب الكبير الدكتور نبيل فاروق جثمانه ظهر اليوم من مسجد طلعت مصطفى بمدينة الرحاب.

ودخلت الدكتورة ميرفت راغب، زوجة الأديب الكبير الذي رحل عن عالمنا مساء أمس، بعد تعرضه لأزمة قلبية، في حالة انهيار فور وصول جثمانه للمسجد. فيما ألقى محبوه نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه وسط حالة من الحزن والبكاء، قبل تشييعه لمدافن العائلة بالروبيكي (طريق الإسماعيلية).

كانت ريهام فاروق، نجلة الكاتب الكبير نبيل فاروق أعلنت وفاة والدها، أمس، وقالت في تدوينة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي حبيبي الدكتور نبيل فاروق رمضان إثر أزمة قلبية".

وولد نبيل فاروق في 9 فبراير 1956، واشتهر بالأدب البوليسي والخيال العلمي، صدرت له مجموعة كبيرة من القصص عن المؤسسة العربية الحديثة في شكل كتب جيب، وقدّم عدة سلاسل قصصية، من أشهرها: "ملف المستقبل، ورجل المستحيل، وكوكتيل 2000"، ولاقت قصصه نجاحًا كبيرًا في العالم العربي، خاصة عند الشباب والمراهقين.