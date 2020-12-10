‎نقيب المحامين يخاطب "المركزي للتعبئة" لإحصاء الجمعية العمومية

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مصراوي Masrawy



كتب- مصراوي:

أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، قرارا بتكليف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بإجراء إحصاء لعدد الجمعية العمومية الإجمالي على مستوى الجمهورية.

ونص القرار على أنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة ومراجعة الاحتياجات المطلوبة لضبط وإحصاء الجمعية العمومية للمحامين على مستوى الجمهورية، فقد قررنا الآتي:

أولاً: تكليف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بإجراء إحصاء لعدد الجمعية العمومية الإجمالي على مستوى الجمهورية.

ثانياً: أن يتضمن الإحصاء بيان عدد الجمعية العمومية في 19 مارس 2020 ثم عددها الآن وقت إجراء هذا الإحصاء.

ثالثاً: إجراء حصر ببيان إجمالي ونوعي لعدد وفئات من زادوا عن الجمعية العمومية على مستوى الجمهورية منذ 19 مارس 2020 وحتى إجراء الإحصاء المطلوب، وببيان على سبيل المثال عدد من زادوا في الجمعية من طلاب القيد من الخريجين الجدد، وعدد من زادوا الذين تقدموا بطلبات من خريجي التعليم المفتوح، وعدد من زادوا ممن أعيدوا من الزوال، أو أعيدوا من خلال إعادة القيد، والذين أعيدوا بمقتضى أحكام قضائية واجبة النفاذ.

رابعاً: أن يتم هذا الإحصاء قبل نهاية العام الحالي، كي ما يكون متوفرا في بداية العام القادم بإذن الله. خامساً: تتكفل نقابة المحامين بأعباء هذا الإحصاء وتضع تحت أمر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء كافة البيانات الإجمالية والنوعية لأعداد الجمعية العمومية على مستوى الجمهورية، وأن تفي بكل ما يطلبه الجهاز من أجل قيامه بهذه المهمة الواجبة التي فات إجراؤها وقت كبير، تركت فيه التقديرات للعشوائية دون أن يعرف أحد على وجه التأكيد ما الذي يتم في نقابة المحامين.