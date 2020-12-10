أخبار عاجلة

18 ألف معتقلة.. ماعت: النظام التركي مسؤول عن ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة -
كتل سيبيرية باردة.. أمطار غزيرة تبدأ خلال ساعات -
الحكومة ترد على أنباء إقرار زيادة جديدة بضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية -
بعد تسجيل "سينوفارم" رسمياً.. "الإمارات" تبدأ حملة التلقيح ضد فيروس "كورونا" -
"الزائدي" يستقبل مدير المعهد الثانوي الصناعي بمكة -
عضو "شورى" تطالب بمعالجة سيطرة بعض الجنسيات على تخصصات معينة في السوق -
رئيس ديوان ميركل: مراكز الرعاية النهارية والمدارس هي أول ما سيُفتح مجددا -
كورونا في إسرائيل: تسجيل 1707 إصابة خلال 24 ساعة -
أفغانستان: مقتل إمام مسجد في إقليم فرح على أيدي عناصر من طالبان -
سنغافورة تنتقل للمرحلة الثالثة من استراتيجية مكافحة كورونا في 28 من الشهر الجاري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

‎نقيب المحامين يخاطب "المركزي للتعبئة" لإحصاء الجمعية العمومية

Print
‎نقيب المحامين يخاطب "المركزي للتعبئة" لإحصاء الجمعية العمومية ‎نقيب المحامين يخاطب "المركزي للتعبئة" لإحصاء الجمعية العمومية

مصراوي Masrawy

03:27 م الخميس 10 ديسمبر 2020


كتب- مصراوي:

أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، قرارا بتكليف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بإجراء إحصاء لعدد الجمعية العمومية الإجمالي على مستوى الجمهورية.

ونص القرار على أنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة ومراجعة الاحتياجات المطلوبة لضبط وإحصاء الجمعية العمومية للمحامين على مستوى الجمهورية، فقد قررنا الآتي:

أولاً: تكليف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بإجراء إحصاء لعدد الجمعية العمومية الإجمالي على مستوى الجمهورية.

ثانياً: أن يتضمن الإحصاء بيان عدد الجمعية العمومية في 19 مارس 2020 ثم عددها الآن وقت إجراء هذا الإحصاء.

ثالثاً: إجراء حصر ببيان إجمالي ونوعي لعدد وفئات من زادوا عن الجمعية العمومية على مستوى الجمهورية منذ 19 مارس 2020 وحتى إجراء الإحصاء المطلوب، وببيان على سبيل المثال عدد من زادوا في الجمعية من طلاب القيد من الخريجين الجدد، وعدد من زادوا الذين تقدموا بطلبات من خريجي التعليم المفتوح، وعدد من زادوا ممن أعيدوا من الزوال، أو أعيدوا من خلال إعادة القيد، والذين أعيدوا بمقتضى أحكام قضائية واجبة النفاذ.

رابعاً: أن يتم هذا الإحصاء قبل نهاية العام الحالي، كي ما يكون متوفرا في بداية العام القادم بإذن الله. خامساً: تتكفل نقابة المحامين بأعباء هذا الإحصاء وتضع تحت أمر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء كافة البيانات الإجمالية والنوعية لأعداد الجمعية العمومية على مستوى الجمهورية، وأن تفي بكل ما يطلبه الجهاز من أجل قيامه بهذه المهمة الواجبة التي فات إجراؤها وقت كبير، تركت فيه التقديرات للعشوائية دون أن يعرف أحد على وجه التأكيد ما الذي يتم في نقابة المحامين.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ضبط مزارع اشترك مع نجله في تجميع مدخرات المصريين بالخارج

ضبط مزارع اشترك مع نجله في تجميع مدخرات المصريين بالخارج

رئيس "الأعلى لتنظيم الإعلام": إنجازات قطاع الطاقة وضعت مصر في مصاف الدول الكبرى

رئيس "الأعلى لتنظيم الإعلام": إنجازات قطاع الطاقة وضعت مصر في مصاف الدول الكبرى

تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران

تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران

تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران

تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج.. نقلوا أموالهم لإيران

شبكة عيون الإخبارية