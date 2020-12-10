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كورونا.. فلسطين تسجل 2181 إصابة جديدة و384 حالة بالسودان

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كورونا.. فلسطين تسجل 2181 إصابة جديدة و384 حالة بالسودان كورونا.. فلسطين تسجل 2181 إصابة جديدة و384 حالة بالسودان

كورونا.. فلسطين تسجل 2181 إصابة جديدة و384 حالة بالسودان

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 24 وفاة و2181 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1953 حالة تعاف في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من في فلسطين بلغت 77%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 22.2%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

من ناحية ثانية سجل السودان 384 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" و12 وفاة جديدة وتعافي 160 حالة.

وأشارت وزارة الصحة السودانية، في بيان اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الحالات في السودان منذ انتشار الجائحة إلى 20468، متضمنة 1319 وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 11673 حالة.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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