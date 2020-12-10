بالصور.. كيف ظهر محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان أمام الجنايات؟

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مصراوي Masrawy

كتب - صابر المحلاوي:

حصل "مصراوي" على صور للقائم بأعمال مرشد الإخوان محمود عزت داخل محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الثانية إرهاب) المنعقدة بمجمع محاكم طره.

وظهر "عزت" مرتديًا ملابس السجن البيضاء و"كمامة" وقاية من فيروس كورونا.

كما أحضر رجال الأمن كرسي للمتهم أثناء سماعه لأمر الإحالة الذي تلته النيابة العامة على مسامعه وأنكر الاتهامات الموجهة له.

وأجلت المحكمة أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة الإرهابي محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مكتب الإرشاد، لجلسة 4 يناير؛ لحضور الشهود.

صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح داود ومحمد عمار.

كان المستشار طارق أبوزيد المحامى العام الأول لنيابة جنوب القاهرة قد أحال قيادات الإخوان إلى المحاكمة بعد أن وجهت النيابة لعزت الاشتراك مع باقي المتهمين من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي في ارتكاب جرائم القتل والشروع فيه تنفيذا لغرض إرهابي وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة غير مرخصة بواسطة الغير والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم ومواجهة المتظاهرين في ثورة 30 يونيو المطالبة برحيل الرئيس المعزول محمد مرسي مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص واصابة 91 آخرين.

ووجهت لهم النيابة تهم الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة والتخطيط لارتكاب الجريمة فقام المتهمون المتواجدين بالمقر بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش تجاه الضحايا قاصدين إزهاق أرواحهم.

وكانت وزارة الداخلية تمكنت في 28 أغسطس الماضي من القبض على مرشد الإخوان بالإنابة محمود عزت مختبئًا داخل إحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس.