لدورهم في مكافحة الفساد.. محافظ القاهرة يكرم عددًا من العاملين بالمحافظة

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

كرم اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اليوم الخميس، عددًا من العاملين بالمحافظة لدورهم البارز في مكافحة الفساد من بينهم سيد بدري المشرف العام على النظم وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظة، أحمد أنور رئيس حي شرق مدينة نصر، واسم اللواء الراحل/ عادل أبو حديد رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، ومحمد عبدالوهاب سكرتير حي روض الفرج، وسمية إبراهيم بشير سكرتير حي باب الشعرية، والمهندسة/ سمية علي عبدالعال بالمكتب الفني للمنطقة الجنوبية، والمهندسة أحمد عبدالحليم مرتضى بإدارة أملاك المحافظة.

جاء التكريم خلال مؤتمر مكافحة الفساد الذي عقدته محافظة القاهرة وهيئة الرقابة الإدارية تحت عنوان "متحدون على مكافحة الفساد " ضمن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد 2020.​