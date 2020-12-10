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أكثر من 150 ألف شخص في تلقوا لقاح "سبوتنيك ــ V"

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أكثر من 150 ألف شخص في روسيا تلقوا لقاح "سبوتنيك ــ V" أكثر من 150 ألف شخص في تلقوا لقاح "سبوتنيك ــ V"

مصراوي Masrawy

03:13 م الخميس 10 ديسمبر 2020

موسكو - أ ش أ

أعلن ألكسندر جينتسبورج مدير مركز "جامالي" لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة الروسي، أن أكثر من 150 ألف شخص في قد تلقوا لقاح "سبوتنيك ــ V" ضد فيروس "كورونا".

وقال جينتسبورج - في مقابلة صحفية اليوم الخميس مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية الناطقة بالروسية - "لقد حصل على هذا اللقاح حتى الآن أكثر من 150 ألفا من المواطنين الروس".. مضيفا "أن هذا هو أكبر عدد لأشخاص تم تطعيمهم باللقاح ضد "كوفيد - 19"، مقارنة بأي بلد آخر في العالم باستخدام أي لقاح آخر مشابه".

وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل هذا اللقاح كأول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" في شهر غسطس الماضي.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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