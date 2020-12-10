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مؤشر "الأسهم " يغلق منخفضًا عند 8643,97 نقطة

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 8643,97 نقطة مؤشر "الأسهم " يغلق منخفضًا عند 8643,97 نقطة
بتداولات بلغت قيمتها 11 مليار ريال لأكثر من 335 مليون سهم

مؤشر

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة، اليوم، منخفضاً 16.24 نقطة ليقفل عند مستوى 8643.97 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 335 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 415 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 95 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 92 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الصمعاني، ووفرة، والدوائية، والفخارية، ونسيج الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات العمران، ومجموعة صافولا، وأبو معطي، وأليانز إس إف فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و1.99%.

وكانت أسهم شركات كيان السعودية، ودار الأركان، والإنماء، والأسماك، وزين السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الأسماك، وأنعام القابضة، ووفرة، وصادرات، ونسيج هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 716.89 نقطة ليقفل عند مستوى 20557.03 نقطة، وبتداولات بلغت 82 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 580 ألف سهم تقاسمتها 1799 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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